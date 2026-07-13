Legenda Timnas Portugal Jagokan Prancis di Piala Dunia 2026, Luis Figo Sebut Konsistensi Jadi Faktor Penting

Luis Figo. (Dok. JPC)

JawaPos.com - Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, menjagokan Prancis sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Mantan bintang Real Madrid itu menyampaikan pandangannya saat berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye platform gaming strategi digital berbasis komunitas, Higgs Games Island (HGI), di Jakarta, Minggu.

"Untuk Piala Dunia, menurut saya tim terbaik sejauh ini adalah Prancis. Sejak awal saya memang mengatakan ada empat tim yang menjadi favorit mencapai final, jadi sangat sulit menebak siapa yang akhirnya akan menjadi juara," ujar Figo dalam konferensi pers dikutip Antara.

Peraih Ballon d'Or 2000 tersebut menilai performa konsisten menjadi faktor penting dalam perebutan gelar juara.

"Ketika sebuah tim bermain dengan baik sejak awal turnamen dan mampu menjaga konsistensinya, tentu peluang mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu menjuarai Piala Dunia, akan semakin besar," lanjutnya.

Meski menempatkan Prancis sebagai unggulan utama, Figo menegaskan persaingan masih terbuka lebar. Menurutnya, seluruh tim yang berhasil melangkah ke babak semifinal memiliki peluang yang sama untuk mengangkat trofi.