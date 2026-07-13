Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Senin, 13 Juli 2026 | 17.10 WIB

Legenda Timnas Portugal Jagokan Prancis di Piala Dunia 2026, Luis Figo Sebut Konsistensi Jadi Faktor Penting

Luis Figo. (Dok. JPC)

JawaPos.com - Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, menjagokan Prancis sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Mantan bintang Real Madrid itu menyampaikan pandangannya saat berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye platform gaming strategi digital berbasis komunitas, Higgs Games Island (HGI), di Jakarta, Minggu.

"Untuk Piala Dunia, menurut saya tim terbaik sejauh ini adalah Prancis. Sejak awal saya memang mengatakan ada empat tim yang menjadi favorit mencapai final, jadi sangat sulit menebak siapa yang akhirnya akan menjadi juara," ujar Figo dalam konferensi pers dikutip Antara.

Peraih Ballon d'Or 2000 tersebut menilai performa konsisten menjadi faktor penting dalam perebutan gelar juara.

"Ketika sebuah tim bermain dengan baik sejak awal turnamen dan mampu menjaga konsistensinya, tentu peluang mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu menjuarai Piala Dunia, akan semakin besar," lanjutnya.

Meski menempatkan Prancis sebagai unggulan utama, Figo menegaskan persaingan masih terbuka lebar. Menurutnya, seluruh tim yang berhasil melangkah ke babak semifinal memiliki peluang yang sama untuk mengangkat trofi.

Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase empat besar. Prancis akan menghadapi Spanyol, sementara Inggris dijadwalkan bertemu juara bertahan Argentina untuk memperebutkan tiket ke partai final.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Real Madrid Berpeluang Pecahkan Rekor Gol Bersejarah pada Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Real Madrid Berpeluang Pecahkan Rekor Gol Bersejarah pada Piala Dunia FIFA 2026

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.57 WIB

Eks Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Resmi Tangani Fulham, Sepakati Kontrak hingga Tiga Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Eks Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Resmi Tangani Fulham, Sepakati Kontrak hingga Tiga Tahun

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.50 WIB

Tchouameni Siap Potong Gaji Demi Gabung Manchester United, Real Madrid Belum Beri Lampu Hijau - Image
Sepak Bola Dunia

Tchouameni Siap Potong Gaji Demi Gabung Manchester United, Real Madrid Belum Beri Lampu Hijau

Selasa, 7 Juli 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore