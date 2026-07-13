Bruno Fernandes Sangat Terpukul Usai Portugal Gagal Melangkah Lebih Jauh pada Piala Dunia FIFA 2026

Bruno Fernandes (Bein Sports)
JawaPos.com – Bruno Fernandes mengungkapkan kesedihan mendalam setelah Tim Nasional Portugal tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Melalui media sosialnya, gelandang tersebut mengaku merasa sedih, frustrasi, dan kecewa atas hasil yang diterima timnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan besarnya harapan Portugal untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen tersebut.
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Portugal harus mengakhiri perjuangannya setelah kalah dari Spanyol pada fase gugur Piala Dunia FIFA 2026.
Gol yang tercipta pada masa tambahan waktu memastikan langkah Portugal terhenti dan menggagalkan ambisi meraih gelar juara.
Hasil tersebut juga memperpanjang catatan kurang memuaskan Portugal dalam pertandingan babak gugur di turnamen besar.
Kegagalan itu membawa konsekuensi besar bagi tim nasional Portugal. Federasi Sepak Bola Portugal kemudian mengumumkan berakhirnya masa tugas pelatih Roberto Martínez hanya beberapa jam setelah pertandingan usai.
Bruno Fernandes tetap menyampaikan apresiasi kepada rekan setim, staf pelatih, dan para pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
Tersingkirnya Portugal juga menandai berakhirnya perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya menyatakan tidak akan tampil lagi pada edisi berikutnya. Di sisi lain, Bruno Fernandes belum mampu mengulang performa impresifnya di level klub selama turnamen berlangsung.
Portugal kini dihadapkan pada tantangan untuk membangun kembali kekuatan tim demi menghadapi kompetisi internasional berikutnya.
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