Piala Dunia FIFA 2026 Pecahkan Rekor Jumlah Penonton Lampaui Gabungan Rusia 2018 dan Qatar 2022

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 kembali mencatatkan sejarah baru dengan memecahkan rekor jumlah penonton sepanjang penyelenggaraan turnamen.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Diketahui hingga 100 pertandingan pertama, total kehadiran penonton telah mencapai 6.527.410 orang. Angka tersebut melampaui gabungan jumlah penonton Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia dan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar.

Berdasarkan data resmi, Piala Dunia Rusia 2018 mencatat total 3.031.768 penonton selama turnamen berlangsung. Sementara itu, Piala Dunia Qatar 2022 dihadiri 3.404.252 penonton.

Jika digabungkan, kedua edisi tersebut mencatat 6.436.020 penonton, masih lebih rendah dibandingkan capaian Piala Dunia FIFA 2026.

Rekor tersebut semakin istimewa karena berhasil diraih sebelum turnamen berakhir. Piala Dunia FIFA 2026 hanya membutuhkan 100 pertandingan untuk melampaui angka gabungan dua edisi sebelumnya.

Sebagai perbandingan, Piala Dunia Rusia 2018 dan Piala Dunia Qatar 2022 memerlukan total 128 pertandingan atau masing-masing 64 laga untuk mencapai jumlah tersebut.

Piala Dunia FIFA 2026 masih menyisakan empat pertandingan yang terdiri atas dua laga semifinal, perebutan tempat ketiga, dan partai final. Dengan masih adanya pertandingan yang akan dimainkan, jumlah penonton diperkirakan terus bertambah hingga menciptakan rekor baru.