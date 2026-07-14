4 Juara Dunia Warnai Semifinal Piala Dunia FIFA 2026 untuk Pertama Kalinya Usai Penantian 36 Tahun

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru dengan hadirnya empat mantan juara dunia di babak semifinal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/7), Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris berhasil memastikan tempat di empat besar turnamen setelah melewati babak perempat final.

Momen ini menjadi yang pertama dalam 36 tahun atau sejak Piala Dunia Italia 1990 ketika seluruh semifinalis merupakan negara yang pernah meraih gelar juara dunia.

Keberhasilan empat negara tersebut menandai kembali dominasi kekuatan tradisional sepak bola dunia di panggung internasional. Selain memiliki sejarah panjang sebagai juara dunia, Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris juga termasuk dalam jajaran tim peringkat teratas dunia sebelum turnamen dimulai.

Konsistensi penampilan mereka sepanjang kompetisi menjadi bukti kualitas yang dimiliki masing-masing tim.

Pada babak semifinal, Spanyol akan menghadapi Prancis dalam duel dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Sementara itu, Argentina dijadwalkan bertemu Inggris dalam salah satu rivalitas paling bersejarah di ajang Piala Dunia.

Kedua pertandingan tersebut diperkirakan berlangsung sengit karena mempertemukan tim-tim yang memiliki tradisi kuat di level internasional.

Keberadaan empat mantan juara dunia di semifinal sekaligus memastikan tidak akan lahir juara baru pada Piala Dunia FIFA 2026. Sejak Spanyol meraih gelar pertamanya pada 2010, belum ada negara lain yang berhasil menambah daftar juara dunia.