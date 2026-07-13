FIFA Beri Klarifikasi Gol Jude Bellingham, Pastikan Bola Tak Sentuh Kabel Kamera Laga Inggris vs Norwegia

Jude Bellingham merayakan gol penyeimbang Inggris ke gawang Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang dipastikan sah setelah FIFA mengungkap data sensor Connected Ball. (Instagram @england)
JawaPos.com - Gol penyama kedudukan Jude Bellingham saat Inggris mengalahkan Norwegia 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2026, Minggu (12/7) WIB, memicu kontroversi. Norwegia meyakini bola sempat mengenai kabel kamera (spidercam) sebelum proses gol terjadi.
Pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan dirinya yakin bola menyentuh kabel yang membentang di atas lapangan. Menurutnya, perubahan arah bola membuat para pemainnya kehilangan konsentrasi hingga akhirnya Inggris mampu mencetak gol.
"Saya cukup yakin bola mengenai kabel. Bola tiba-tiba turun begitu saja. Itu mengganggu para pemain kami," kata Solbakken, dikutip Reuters.
Solbakken mengaku telah menyampaikan protes kepada ofisial pertandingan. Namun, wasit maupun VAR tidak menemukan bukti adanya gangguan terhadap jalannya pertandingan.
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FIFA kemudian memberikan penjelasan melalui akun resmi @FIFAMedia di platform X. Federasi sepak bola dunia itu menegaskan sensor pada teknologi Connected Ball tidak mendeteksi adanya kontak antara bola dan kabel kamera.
"Sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 ke gawang Norwegia, sensor pada Connected Ball tidak menunjukkan adanya lonjakan pada 'detak jantung bola' saat bola berada di udara. Karena itu, tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan maupun mengubah arah pergerakan bola," demikian pernyataan FIFA.
Teknologi Connected Ball digunakan FIFA untuk merekam setiap sentuhan pada bola secara real time. Data tersebut menjadi salah satu acuan bagi wasit dan VAR dalam mengevaluasi insiden yang melibatkan bola sepanjang turnamen.
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