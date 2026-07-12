Brace Jude Bellingham Samai Rekor Diego Maradona, Bawa Inggris Lolos ke Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jude Bellingham kembali menjadi pahlawan Timnas Inggris. Gelandang Real Madrid itu mencetak dua gol saat membawa The Three Lions menyingkirkan Norwegia 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2026. Brace tersebut bukan hanya mengantar Inggris ke semifinal, tetapi juga membuat Bellingham menyamai rekor legendaris Diego Maradona yang bertahan selama 40 tahun.

Inggris menang dramatis 2-1 atas Norwegia setelah melalui 120 menit pertandingan di Stadion Miami, Minggu (12/7) dini hari WIB.

Inggris menang dramatis 2-1 atas Norwegia setelah melalui 120 menit pertandingan di Stadion Miami, Minggu (12/7) dini hari WIB. Bellingham menjadi penentu kemenangan The Three Lions.

Inggris sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Andreas Schjelderup pada menit ke-36. Namun, The Three Lions bangkit melalui dua gol Jude Bellingham pada menit 45+2 dan 93.

Dua gol tersebut membuat Bellingham menorehkan rekor istimewa. Dia menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol pada dua pertandingan fase gugur Piala Dunia secara beruntun dalam 40 tahun terakhir.

Catatan itu membuat Bellingham sejajar dengan Diego Maradona. Legenda Argentina tersebut pernah mencatatkan prestasi serupa pada Piala Dunia 1986.

Selain itu, Bellingham kini menjadi gelandang paling produktif di Piala Dunia sejak edisi 2018. Pemain Real Madrid tersebut telah mengoleksi tujuh gol di ajang Piala Dunia sejak menjalani debut pada edisi 2022.

Meski tidak tampil pada Piala Dunia 2018, Bellingham tetap melampaui torehan Denis Cheryshev yang mengemas empat gol. Jumlah gol pemain berusia 23 tahun tersebut masih berpeluang bertambah karena Inggris masih bertahan di Piala Dunia 2026.

Bellingham juga meramaikan persaingan daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan koleksi enam gol. Sementara itu, Kylian Mbappe dan Lionel Messi masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan delapan gol.