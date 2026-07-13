Harry Kane Main Golf Bareng Donald Trump, Kapten Inggris Puji Permainan Presiden Amerika Serikat

JawaPos.com - Harry Kane membagikan pengalaman uniknya. Kapten timnas Inggris itu mengakui jika dia pernah bermain golf bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Momen itu terjadi sekitar 18 bulan lalu di Palm Beach, Florida.

Kane mengatakan jika dia mendapat undangan langsung dari Trump. Dia pun tak berpikir dua kali untuk menerimanya.

“Permainan saya lumayan bagus. Dia mengundang saya bermain saat saya berada di Palm Beach. Kalau presiden yang mengundang, tentu saya datang,” ujar Kane dikutip dari BBC Sport.

Pengakuan itu muncul setelah Trump bercerita pernah satu lapangan dengan Kane. Penyerang 33 tahun itu mengaku masih sulit melupakan pengalaman tersebut.