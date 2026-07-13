Harry Kane Main Golf Bareng Donald Trump, Kapten Inggris Puji Permainan Presiden Amerika Serikat

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. England FA)
JawaPos.com - Harry Kane membagikan pengalaman uniknya. Kapten timnas Inggris itu mengakui jika dia pernah bermain golf bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Momen itu terjadi sekitar 18 bulan lalu di Palm Beach, Florida.
Kane mengatakan jika dia mendapat undangan langsung dari Trump. Dia pun tak berpikir dua kali untuk menerimanya.
“Permainan saya lumayan bagus. Dia mengundang saya bermain saat saya berada di Palm Beach. Kalau presiden yang mengundang, tentu saya datang,” ujar Kane dikutip dari BBC Sport.
Pengakuan itu muncul setelah Trump bercerita pernah satu lapangan dengan Kane. Penyerang 33 tahun itu mengaku masih sulit melupakan pengalaman tersebut.
“Itu pengalaman yang sangat surreal, bisa bertemu dengannya dan bermain golf bersama. Permainan golfnya juga sangat bagus. Saya berharap bisa bermain sebagus dia ketika seusianya nanti,” kata Kane.
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