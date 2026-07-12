Di Balik Inggris ke Semifinal Piala Dunia 2026: Bellingham Debat dengan Tuchel, Ayah Haaland Protes Keputusan Wasit!

Jude Bellingham merayakan gol penyeimbang Inggris ke gawang Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang dipastikan sah setelah FIFA mengungkap data sensor Connected Ball. (Instagram @england)
JawaPos.com - Kemenangan Inggris atas Norwegia pada babak 8 besar Piala Dunia 2026 ternyata menyisakan cerita panjang di luar lapangan.
Selain diwarnai kontroversi keputusan wasit, pertandingan tersebut juga memunculkan perbedaan pandangan antara Jude Bellingham dan pelatih Inggris, Thomas Tuchel.
Inggris memastikan tiket ke perempat final setelah menang tipis 2-1 atas Norwegia dalam laga yang berlangsung sengit.
Namun, hasil akhir pertandingan langsung menjadi bahan perbincangan karena sejumlah keputusan yang dianggap merugikan kubu Norwegia.
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Salah satu momen yang paling diperdebatkan adalah gol penyeimbang yang dicetak Bellingham.
Dalam tayangan ulang, bola diduga sempat mengenai kabel kamera atau spider cam sebelum akhirnya masuk ke gawang. Insiden tersebut memicu pertanyaan mengenai keabsahan gol, meski wasit tetap mengesahkannya setelah pertandingan dilanjutkan.
Usai laga, Thomas Tuchel mengakui timnya belum menampilkan permainan terbaik. Menurut pelatih asal Jerman itu, Inggris memang beruntung bisa mengamankan kemenangan.
Ia menilai para pemain masih terlalu banyak melakukan kesalahan teknis dan permainan mereka belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Meski demikian, Tuchel tetap bersyukur timnya mampu melangkah ke babak delapan besar.
Pernyataan sang pelatih ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh Jude Bellingham. Gelandang berusia 23 tahun itu menilai Inggris menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi sehingga kemenangan tidak bisa dinilai hanya dari cara bermain.
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