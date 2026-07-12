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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.55 WIB

Jude Bellingham Tanggapi Komentar Pedas Thomas Tuchel Usai Inggris Singkirkan Norwegia: Terserah

Jude Bellingham. (Instagram/@judebellingham)

JawaPos.com - Kemenangan 2-1 Inggris atas Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026 ternyata belum cukup membuat Thomas Tuchel puas. Meski The Three Lions berhasil memastikan tiket ke semifinal, pelatih asal Jerman itu justru melontarkan kritik tajam terhadap penampilan anak asuhnya.

Melansir Talksport, Inggris sempat tertinggal sebelum bangkit dan membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Namun, bagi Tuchel, hasil positif itu tidak menutupi berbagai kekurangan yang terlihat sepanjang pertandingan.

"Kita telah mempersulit diri kita sendiri hari ini."

"Hasilnya fantastis, kami masuk empat besar, luar biasa, tapi saya tidak senang dengan performanya... dalam segala hal."

"Komitmennya sudah ada, tetapi kami mempersulit diri sendiri dengan cara bermain kami, ceroboh, banyak kesalahan teknis, tidak cukup cepat, tidak cukup repetitif, kami beruntung hari ini."

Saat diwawancarai usai laga, Tuchel juga membantah anggapan bahwa penampilan Inggris dipengaruhi faktor mental.

"Ini murni soal mentalitas, bagaimana Anda bisa menanyakan hal itu sekarang... ini bukan soal mentalitas."

"Ini bukan masalah mentalitas, ini masalah kualitas permainan kami, tidak ada hubungannya dengan mentalitas."

Bellingham Merespons Santai

Komentar pedas Tuchel rupanya membuat Jude Bellingham cukup terkejut. Ketika diminta menanggapi kritik sang pelatih, gelandang Real Madrid itu hanya menggelengkan kepala, mengangkat bahu, lalu menjawab singkat.

"Ya sudahlah, terserah."

Meski begitu, Bellingham tetap memberikan apresiasi tinggi kepada rekan-rekannya yang menurutnya telah bekerja keras sepanjang pertandingan.

"Situasinya sulit di luar sana, sulit, ini shift yang berat."

Editor: Edi Yulianto
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