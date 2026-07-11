Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

Thomas Tuchel harus merombak lini belakang Timnas Inggris setelah sejumlah pemain mengalami cedera, sakit, dan sanksi jelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. (Instagram/@england)
JawaPos.com — Timnas Inggris menghadapi krisis di lini belakang menjelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.
Cedera, sakit, dan hukuman kartu merah membuat pelatih Thomas Tuchel harus menyusun ulang komposisi pertahanan saat menghadapi Erling Haaland, top skor sementara turnamen.
Thomas Tuchel mendapat kabar kurang menggembirakan menjelang duel hidup-mati kontra Norwegia.
Baca Juga:Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Sejumlah pemain bertahan dan gelandang andalan belum berada dalam kondisi ideal sehingga membuat persiapan Inggris terganggu.
Marc Guehi menjadi pemain yang paling diragukan tampil setelah mengalami cedera hamstring saat Inggris menyingkirkan Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar.
Menurut laporan BBC Sport, bek tersebut masih menjalani proses pemulihan sehingga belum bisa berlatih bersama tim.
Baca Juga:Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland
Declan Rice juga belum memberikan kepastian bisa bermain.
Gelandang andalan Inggris itu kembali absen dalam sesi latihan terakhir karena masih berjuang melawan penyakit yang sudah membuatnya melewatkan latihan sehari sebelumnya.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!