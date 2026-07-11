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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.45 WIB

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

Thomas Tuchel harus merombak lini belakang Timnas Inggris setelah sejumlah pemain mengalami cedera, sakit, dan sanksi jelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. (Instagram/@england) - Image

Thomas Tuchel harus merombak lini belakang Timnas Inggris setelah sejumlah pemain mengalami cedera, sakit, dan sanksi jelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. (Instagram/@england)

JawaPos.com — Timnas Inggris menghadapi krisis di lini belakang menjelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Cedera, sakit, dan hukuman kartu merah membuat pelatih Thomas Tuchel harus menyusun ulang komposisi pertahanan saat menghadapi Erling Haaland, top skor sementara turnamen.

Siapa Saja Pemain Inggris yang Absen Melawan Norwegia?

Thomas Tuchel mendapat kabar kurang menggembirakan menjelang duel hidup-mati kontra Norwegia.

Sejumlah pemain bertahan dan gelandang andalan belum berada dalam kondisi ideal sehingga membuat persiapan Inggris terganggu.

Marc Guehi menjadi pemain yang paling diragukan tampil setelah mengalami cedera hamstring saat Inggris menyingkirkan Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar.

Menurut laporan BBC Sport, bek tersebut masih menjalani proses pemulihan sehingga belum bisa berlatih bersama tim.

Declan Rice juga belum memberikan kepastian bisa bermain.

Gelandang andalan Inggris itu kembali absen dalam sesi latihan terakhir karena masih berjuang melawan penyakit yang sudah membuatnya melewatkan latihan sehari sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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