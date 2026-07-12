Thibaut Courtois Bela Senne Lammens usai Blunder Fatal di Laga Belgia vs Timnas Spanyol

JawaPos.com - Thibaut Courtois memberikan dukungan penuh kepada Senne Lammens setelah kesalahan kiper muda Belgia berujung pada gol kemenangan timnas Spanyol dalam laga perempat final Piala Dunia 2026.

Belgia harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen setelah kalah 2-1 dari timnas Spanyol. Gol penentu kemenangan La Roja di perempat final piala dunia tercipta pada menit ke-88 ketika Mikel Merino memanfaatkan kesalahan Senne Lammens yang gagal mengantisipasi tendangan jarak jauh Pau Cubarsí.

Melansir ESPN, meski blunder tersebut menjadi penentu hasil pertandingan, kiper utama Belgia Thibaut Courtois menegaskan bahwa rekan setimnya itu akan mampu bangkit. "Senne Lammens, ya, aku memeluknya erat-erat, aku tidak bisa berbuat lebih dari itu," kata Courtois usai pertandingan.

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"Bagi seorang penjaga gawang, itu perasaan yang menyebalkan. Dia adalah penjaga gawang yang hebat dan dia hanya akan menjadi lebih kuat dari ini, jadi ini bukan masalah. Pada akhirnya Anda tidak bisa mengatakan lebih banyak kepadanya, memberikan lebih banyak nasihat," ucap Thibaut Courtois.

"Dia pria yang kuat, memiliki kepribadian yang kuat dan saya yakin dia akan baik-baik saja. Dia akan berlibur, dia akan memulihkan diri, dia akan pergi ke Manchester dan menjalani musim yang hebat saya tidak ragu sedikit pun tentang hal ini," ucap dia.

Courtois Cedera dan Digantikan Lammens Lammens sebenarnya baru masuk pada menit ke-71 setelah Courtois mengalami cedera otot dan harus ditarik keluar. Kiper Real Madrid itu mengungkapkan dirinya sempat ingin melanjutkan pertandingan, namun pelatih Rudi Garcia memilih memainkan penjaga gawang yang benar-benar dalam kondisi bugar.

"Ya, itu terjadi saat tendangan jauh di awal babak kedua ketika saya merasakan sesuatu di dekat otot saya, lalu saya melakukan beberapa penyelamatan, saya merasa baik-baik saja jadi saya pikir oke kita akan melanjutkan, lalu saya menendang lagi dan merasakannya sedikit lebih keras," terang dia.

"Jelas saya ingin melanjutkan, tetapi pelatih menginginkan seseorang yang 100 persen fit, dan itu tidak apa-apa, itu keputusannya. Saya ingin menunggu lima, 10 menit lagi untuk melihat karena di gawang, saya merasa baik-baik saja, saya melakukan penyelamatan yang bagus. Itu keputusan pelatih, dan itu bukan masalah," tutur dia.