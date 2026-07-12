Jelang Hadapi Prancis, Spanyol Undang Skuad Juara 2010 ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Spanyol memenangi Piala Dunia pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Itu adalah gelar Piala Dunia pertama yang diraih skuad La Furia Roja.

Karenanya, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengirimkan suporter khusus bagi Rodri dkk pada semifinal.

Seperti yang dilansir dari laman Diario MARCA, tamu istimewa tersebut adalah 23 pemain dari skuad La Furia Roja di Piala Dunia 2010. Iker Casillas dkk mendapat undangan khusus dari Presiden RFEF Rafael Louzan.