FIFA Jelaskan Alasan Gol Jude Bellingham ke Gawang Norwegia Tetap Sah, Diprotes Keras di Piala Dunia 2026

Jude Bellingham merayakan gol penyeimbang Inggris ke gawang Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang dipastikan sah setelah FIFA mengungkap data sensor Connected Ball. (Instagram @england)
JawaPos.com — Gol Jude Bellingham yang menyamakan kedudukan untuk Inggris saat menghadapi Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 dipastikan sah oleh FIFA meski memicu kontroversi.
Gol pada menit ke-45+2 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pagi WIB, sempat diperdebatkan karena bola diduga mengenai kabel kamera udara sebelum akhirnya dikuasai pemain Inggris.
Kontroversi bermula ketika Bellingham mencetak gol penyeimbang lewat tendangan kaki kiri setelah melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti Norwegia.
Gelandang Inggris itu memanfaatkan umpan Anthony Gordon dari sisi kiri dan menaklukkan kiper Orjan Nyland.
Sebelum proses gol terjadi, bola hasil tendangan Nyland diduga menyentuh kabel kamera udara yang membentang di atas lapangan.
Dugaan itu langsung ramai dibahas di media sosial karena, jika benar terjadi, permainan seharusnya dihentikan oleh wasit.
Mengacu pada Laws of the Game yang diterbitkan IFAB, pertandingan harus dihentikan apabila bola mengenai benda asing, termasuk kabel kamera yang berada di atas lapangan.
Permainan kemudian dilanjutkan dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai peraturan.
Karena itulah banyak warganet menilai gol Bellingham semestinya dianulir. Momen tersebut bahkan menjadi salah satu topik paling ramai dibahas selama laga perempat final Piala Dunia 2026.
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