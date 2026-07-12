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Rizka Perdana Putra
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.48 WIB

Jelang Prancis vs Spanyol: Lamine Yamal Tak Khawatir Seret Gol, Les Bleus Lebih Terbebani di Piala Dunia 2026

Mikel Merino bantu Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. (@SpainIsFootball/X) - Image

Mikel Merino bantu Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. (@SpainIsFootball/X)

JawaPos.com – Mikel Merino seperti deja vu saat mengantarkan Timnas Spanyol menyingkirkan Belgia pada laga perempat final Piala Dunia 2026, kemarin WIB (11/7). Sebagai pemain pengganti, Merino mencetak gol penentu kemenangan 2-1 La Furia Roja, julukan Spanyol.

Gol itu mengingatkan kontribusi Merino saat membuka pintu empat besar bagi Spanyol sebelum menjuarai Euro 2024. Saat itu, Merino juga menciptakan gol penentu kemenangan atas Jerman di perempat final.

Spesialnya, Merino saat itu juga melakukannya sebagai pemain pengganti. Yakni, ketika gelandang Arsenal tersebut menjadi sosok penentu kemenangan Spanyol 1-0 atas Portugal pada babak 16 besar di AT&T Stadium, Arlington (7/7).

Berbicara kepada RTVE, Merino menolak jika dua kali dia sukses menjadi supersub dengan mencetak gol penentu kemenangan hanya karena faktor kebetulan.

"Kalau Anda mempersiapkan diri maka itu akan terjadi lagi," sebut Merino.

"Ini (gol penentu langkah Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026) sesuatu yang istimewa. Ini menyatukan seluruh Spanyol, dan ini sudah membawa kebahagiaan besar bagi kami, sangat istimewa," sambung Merino.

Kemarin, Merino menggantikan Dani Olmo. Nah, pada semifinal melawan Les Bleus, julukan Prancis, pekan depan, Merino berpotensi kembali menjadi senjata rahasia entrenador Luis de la Fuente.

"Kapan pun kami membutuhkannya (Merino), dia selalu ada," klaim De la Fuente dalam wawancara dengan Mundo Deportivo.

Impresif di Depan Les Bleus

Spanyol sudah dua kali menaklukkan Prancis dalam dua pertemuan terakhir. Pemain Spanyol berambisi mempertahankan catatan impresif tersebut di babak semifinal Piala Dunia 2026.

Wide attacker Spanyol Nico Williams percaya bisa kembali memenangi duel melawan finalis Piala Dunia 2022 tersebut.

Editor: Hendra
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