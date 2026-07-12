Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.32 WIB

Inggris Dihantam Kabar Buruk, Declan Rice Alami Cedera saat Hadapi Norwegia

Inggris dilanda kekhawatiran setelah Declan Rice ditarik keluar pada babak pertama laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Kondisinya masih menunggu kepastian. (Instagram/@declanrice)

JawaPos.com - Timnas Inggris mendapat kabar yang kurang menggembirakan di tengah keberhasilan mereka melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

Gelandang andalan Declan Rice harus ditarik keluar pada babak pertama saat menghadapi Norwegia karena diduga mengalami masalah kebugaran.

Rice memang sudah bergelut dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima sepanjang turnamen. Thomas Tuchel bahkan terus memantau menit bermain gelandang Arsenal tersebut, yang juga sempat dilaporkan mengalami sakit beberapa hari sebelum pertandingan.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pasti pergantian Rice ketika skor masih imbang 1-1. Meski demikian, ia terlihat keluar dari terowongan dan kembali bergabung bersama rekan-rekannya di bangku cadangan pada babak kedua.

Diduga Belum Pulih Sepenuhnya

Melansir Daily Star, menjelang pertandingan, kubu Inggris memang dihantui kabar adanya beberapa pemain yang kurang fit, termasuk Rice.

Di lapangan, performa pemain berusia 27 tahun itu memang terlihat tidak seperti biasanya. Ia kesulitan memberikan pengaruh di lini tengah, sementara cuaca panas di Miami diyakini ikut memengaruhi kondisinya.

Tuchel kemudian memasukkan Eberechi Eze untuk menggantikan Rice, sementara Jude Bellingham ditarik lebih ke dalam untuk mengisi lini tengah.

Di saat yang sama, Bukayo Saka juga masuk menggantikan Noni Madueke guna meningkatkan daya gedor Inggris.

Shearer Nilai Rice Tidak Dalam Kondisi Terbaik

Legenda Inggris, Alan Shearer, mengaku sudah melihat tanda-tanda bahwa Rice tidak tampil dengan kondisi terbaiknya.

"Rice sama sekali tidak terlihat dalam kondisi prima. Dia kesulitan mengirimkan bola ke dalam kotak penalti dan kurang memiliki energi untuk bergerak naik turun lapangan."

"Madueke tidak memberikan kontribusi yang cukup saat menguasai bola, dia tidak cukup positif, semoga Saka bisa mengubah itu."

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026: Sajikan Laga Besar Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris! - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026: Sajikan Laga Besar Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris!

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.24 WIB

Gol Pertama Jude Bellingham Menimbulkan Kontroversi dalam Laga Timnas Inggris vs Norwegia - Image
Piala Dunia 2026

Gol Pertama Jude Bellingham Menimbulkan Kontroversi dalam Laga Timnas Inggris vs Norwegia

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.17 WIB

Hasil Argentina vs Swiss 3-1 di Piala Dunia 2026: Lolos Dramatis! Messi Pimpin Tango Tantang Inggris - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Argentina vs Swiss 3-1 di Piala Dunia 2026: Lolos Dramatis! Messi Pimpin Tango Tantang Inggris

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore