Alasan Gol Kedua Norwegia Dianulir saat Hadapi Timnas Inggris di Perempat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris nyaris kembali tertinggal saat menghadapi Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026. Namun, gol yang sempat dicetak Torbjorn Heggem dianulir setelah intervensi VAR yang memicu perdebatan.

Momen kontroversial piala dunia itu terjadi pada menit ke-55 di Hard Rock Stadium, Miami. Heggem sempat menyambut bola hasil situasi tendangan sudut dan mengirimkannya ke gawang timnas Inggris, membuat para pemain serta pendukung Norwegia bersorak merayakan gol. Namun, perayaan tersebut tidak berlangsung lama.

VAR Temukan Pelanggaran Sebelum Tendangan Sudut Melansir The Standard, sebelum Martin Odegaard mengeksekusi tendangan sudut, VAR menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Erling Haaland terhadap gelandang Inggris, Elliot Anderson. Haaland dinilai dengan sengaja mendorong Anderson sebelum bola dimainkan, sehingga wasit Clement Turpin dipanggil ke monitor untuk melakukan peninjauan ulang.

Setelah melihat tayangan ulang, Turpin memutuskan membatalkan gol Heggem. Setelah ditinjau, pemain nomor 9 Norwegia dengan sengaja mendorong bek sebelum bola dimainkan. Keputusan akhir, tendangan sudut diulang.

Keputusan tersebut langsung memicu protes dari kubu Norwegia, sementara para pemain Inggris menyambutnya dengan lega.

Mantan Wasit Sudah Prediksi Gol Akan Dianulir Analis perwasitan ITV Christina Unkel, bahkan sudah memperkirakan hasil peninjauan VAR sebelum keputusan diumumkan.

"Mereka sedang memeriksa jangkauan penuh Haaland saat melakukan dorongan itu. Kehati-hatian VAR adalah apakah hal itu akan mencegah [Anderson] memberikan dampak yang berarti dan mempertahankan bola tersebut. Saya akan terkejut jika tidak ada rekomendasi untuk membatalkan gol ini," tutur Christina Unkel.

Prediksi tersebut terbukti tepat ketika gol Heggem resmi tidak disahkan.