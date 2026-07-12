Main Pagi Ini! Jadwal dan Link Live Streaming Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026

Timnas Argentina menghadapi Timnas Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Missouri, Minggu (12/7/2026). (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com — Argentina vs Swiss akan menjadi laga penentu tiket semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026).
Duel sang juara bertahan melawan wakil Eropa itu dijadwalkan kickoff pukul 08.00 WIB atau 09.00 Wita dan disiarkan langsung melalui sejumlah platform televisi maupun streaming.
Timnas Argentina datang dengan status favorit setelah tampil konsisten sejak fase grup. Namun, Timnas Swiss bertekad membuktikan kualitasnya dan siap memberikan kejutan demi mengamankan satu tempat di babak empat besar.
Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina melawan Timnas Swiss akan berlangsung pada Minggu (12/7/2026).
Kickoff dijadwalkan pukul 08.00 WIB atau 09.00 Wita di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat.
Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling dinanti karena mempertemukan juara bertahan dengan salah satu tim terbaik Eropa. Pemenang pertandingan akan menghadapi pemenang duel Norwegia kontra Inggris di babak semifinal.
Argentina melaju ke delapan besar dengan catatan impresif. La Albiceleste menjadi juara Grup J setelah mengumpulkan sembilan poin, lalu menyingkirkan Cape Verde dan Mesir dengan skor identik 3-2 pada fase gugur.
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Sementara itu, Swiss juga menunjukkan performa yang tak kalah meyakinkan. Tim berjuluk La Nati keluar sebagai juara Grup B sebelum mengalahkan Aljazair 2-0 dan menyingkirkan Kolombia melalui drama adu penalti.
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