Prediksi Susunan Pemain Timnas Argentina vs Swiss di Perempat Final Piala Dunia 2026: Lisandro Martinez Tak Mau La Albiceleste Kebobola

Bek timnas Argentina Lisandro Martinez.(Dok. Lisandro Martinez)
JawaPos.com - Lisandro Martinez tidak ingin gawang tim nasional Argentina dibobol Swiss saat laga perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Arrowhead Stadium, Minggu (12/7) pukul 08.00 WIB.
Fokus di lini belakang timnas Argentina perlu ditingkatkan saat menghadapi Swiss. Lisandro Martinez ingin para pemain cepat dalam mengantisipasi lawan saat akan mencetak gol.
"Kami tidak suka kebobolan gol. Kami jelas perlu lebih fokus di area itu. Jika kami lebih fokus, itu adalah gol-gol yang perlu kami hindari. Lebih baik hal itu terjadi sekarang dan membuat kita lebih fokus, dengan kaki kita tetap berpijak di bumi , dan ketika situasi mencetak gol muncul, cobalah untuk menghindarinya," kata Lisandro Martinez yang dikutip dari ESPN, Sabtu (11/7).
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Saat menghadapi Swiss, Martinez menegaskan bahwa timnas Argentina terus meningkatkan performanya. Bahkan di laga besok, La Albiceleste sudah sangat fokus dalam persiapan.
"Kami fokus pada Swiss dan pada diri kami sendiri, selalu berusaha untuk meningkatkan diri seperti yang telah kami lakukan . Kami memulai dengan lambat dan secara bertahap meningkat; selalu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kami fokus pada pertandingan berikutnya," jelas Martinez.
Di sisi lain, bek 28 tahun tersebut ditanya tentang reaksi para pendukung saat timnas Argentina berhasil menang comeback melawan Mesir di babak 16 besar. Martinez juga memuji dukungan suporter selama Piala Dunia 2026.
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"Saya pikir semua orang Argentina mengalaminya dengan cara yang sama persis: banyak emosi, banyak adrenalin, dan banyak kebanggaan. Kami adalah tim yang mewakili rakyat Argentina dengan sangat baik. Hubungan yang terjalin dan bagaimana rakyat Argentina mengidentifikasi diri dengan tim ini terlihat sejak hari pertama," pungkas Lisandro Martinez.
Prediksi susunan pemain Argentina vs Swiss:
Timnas Inggris dan Norwegia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Melansir Fotmob, Lionel Scaloni diprediksi akan memainkan Lautaro Martinez dan Facundo Medina untuk menggantikan Julian Alvarez serta Nicolas Tagliafico. Sementara Swiss bakal kembali memainkan Miro Muheim dan Djibril Sow.
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