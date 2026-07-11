Prediksi Susunan Pemain Timnas Swiss vs Argentina di Perempat Final Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Fokus Menang Lupakan Balas Dendam 

Gelandang timnas Swiss Granit Xhaka. (Dok. Granit Xhaka)
JawaPos.com - Granit Xhaka tidak memikirkan balas dendam saat tim nasional Swiss menghadapi Argentina di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Arrowhead Stadium, Minggu (12/7) pukul 08.00 WIB.
Kesuksesan timnas Swiss mencapai laga perempat final membuat mereka semakin berambisi mengalahkan Argentina dan menuju semifinal. Granit Xhaka mengatakan bahwa timnya punya rasa lapar untuk terus melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
"Kami tidak datang ke sini untuk berhenti sekarang. Ketika Anda sudah sedekat ini, rasa lapar hanya akan semakin besar," kata Granit Xhaka saat jumpa pers sebelum pertandingan yang dikutip dari Blick, Sabtu (12/7).
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Gelandang Sunderland tersebut mengaku sudah saling mengenal beberapa pemain Argentina. Pasalnya, Xhaka bermain di Liga Inggris dan menghadapi pemain-pemain seperti Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Christian Romero, dan Alexis Mac Allister.
"Kami saling mengenal kekuatan dan kelemahan masing-masing," tegas Granit Xhaka saat ditanya tentang kualitas para pemain Argentina.
Untuk laga besok, Xhaka sama sekali tidak berniat membalas dendam kekalahan di Piala Dunia 2014. Dia hanya ingin timnas Swiss meraih kemenangan dengan para pemain yang berbeda.
"Kami bermain bagus saat itu. Tujuan utama kami adalah memenangkan pertandingan. Saat ini, Swiss benar-benar berbeda, dengan generasi yang berbeda dan mentalitas yang berbeda," ujar pemain 33 tahun tersebut.
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Tim asuhan Murat Yakin sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi lolos ke semifinal Piala Dunia. Agar hal tersebut terwujud, maka timnas Swiss harus bermain melampaui batas melawan Argentina.
"Saya juga orang yang suka bermimpi. Dan mimpi terkadang memang menjadi kenyataan. Tetapi agar itu terjadi, Anda harus melampaui batas kemampuan Anda dan melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah Anda lakukan sebelumnya," pungkas Granit Xhaka.
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