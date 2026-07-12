Resmi! Daftar Susunan Pemain Argentina vs Swiss di Perempat Final Piala Dunia 2026

Lionel Messi memimpin susunan pemain Argentina saat menghadapi Swiss pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com — Timnas Argentina dan Swiss resmi mengumumkan susunan pemain untuk laga perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026).
Duel yang dimulai pukul 08.00 WIB itu menjadi penentu satu tiket menuju semifinal dengan Lionel Messi dan Breel Embolo kembali dipercaya sebagai ujung tombak masing-masing tim.
Argentina datang dengan status juara bertahan sekaligus salah satu favorit juara, sedangkan Swiss bertekad menciptakan kejutan. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang laga Norwegia melawan Inggris di babak semifinal.
Bagaimana Susunan Pemain Argentina vs Swiss?
Argentina menurunkan formasi 4-1-3-2 berdasarkan daftar resmi FIFA. Lionel Messi kembali dipercaya menjadi kapten sekaligus duet di lini depan bersama Julian Alvarez.
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Emiliano Martinez tetap mengawal gawang Argentina. Empat pemain belakang diisi Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, dan Nahuel Molina yang menjadi tumpuan menjaga pertahanan La Albiceleste.
Di lini tengah, Leandro Paredes berperan sebagai gelandang bertahan. Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez bertugas menopang serangan sekaligus menyuplai bola kepada duet Messi dan Alvarez.
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Lionel Messi menjadi pemain paling menonjol dalam susunan tersebut.
Kapten Argentina itu telah mengoleksi delapan gol dan satu assist sepanjang Piala Dunia 2026 sehingga kembali menjadi harapan terbesar timnya untuk mengamankan tiket semifinal.
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