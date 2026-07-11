Jadwal dan Susunan Pemain Inggris vs Norwegia: The Three Lions Bidik Tiket Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris memburu tiket semifinal Piala Dunia 2026 saat menghadapi Norwegia pada babak perempat final. The Three Lions datang dengan modal belum terkalahkan sepanjang turnamen, sementara Norwegia siap melanjutkan kejutan usai menyingkirkan Brasil di fase 16 besar.

Pertandingan Norwegia vs Inggris akan digelar di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB. Laga ini menjadi penentu satu tiket menuju babak semifinal.

Inggris melaju ke perempat final setelah meraih kemenangan dramatis atas Meksiko pada babak 16 besar. The Three Lions berhasil menyingkirkan tuan rumah meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Jarrel Quansah menerima kartu merah.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Inggris di Piala Dunia 2026. Dari lima pertandingan yang telah dijalani, Harry Kane dan kawan-kawan mengoleksi empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Di sisi lain, Norwegia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk The Vikings itu tampil mengejutkan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar.

Sepanjang Piala Dunia 2026, Norwegia mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Prancis pada fase grup. Ketika itu, pelatih Stale Solbakken melakukan rotasi demi menjaga kebugaran para pemain.

Inggris Masih Haus Kemenangan Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, menyambut laga melawan Norwegia dengan penuh optimisme. Menurutnya, keberhasilan lolos ke perempat final merupakan kemajuan penting, tetapi target tim belum tercapai.

Tuchel menegaskan anak asuhnya masih lapar akan kemenangan dan ingin melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia 2026.

"Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, masih memiliki mimpi, dan masih mengejar tujuan besar," ujar Tuchel, dikutip dari Reuters, Sabtu (11/7/2026). "Langkah berikutnya adalah memenangkan pertandingan perempat final. Penting untuk terus melihat ke depan. Semua hal yang benar-benar penting masih ada di depan kami, yaitu pertandingan besok," lanjutnya. Rice, James, dan Guehi Sudah Kembali Berlatih Inggris sempat diterpa kabar kurang baik setelah Declan Rice, Reece James, dan Marc Guehi mengalami masalah kebugaran. Selain itu, Jordan Henderson dipastikan absen akibat patah lengan yang dialami setelah laga melawan Meksiko, sementara Jarrel Quansah harus menjalani skorsing akibat kartu merah.