Lamine Yamal Berkoar Spanyol Sama Sekali Tak Gentar Hadapi Prancis!

Lamine Yamal diandalkan Spanyol menghadapi timnas Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com - Bintang muda Spanyol Lamine Yamal mengatakan timnya sama sekali tidak takut menghadapi Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 yang dimainkan di Stadion Dallas, Amerika Serikat (AS), Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.
Spanyol tiba di semifinal sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026 karena baru kemasukan satu gol, sementara Prancis menebar ancaman paling berbahaya di edisi tahun ini sebagai tim paling produktif dengan 16 gol.
"Ada dua kemungkinan: mereka mencapai final Piala Dunia ketiga secara beruntun, atau kami mengalahkan mereka untuk ketiga kalinya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami sama sekali tidak takut," ujar Yamal, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.
La Furia Roja baru saja melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 berkat gol menit akhir Mikel Merino di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Sabtu.
Soal mengapa Spanyol tak takut dengan Prancis, hal itu dikarenakan mereka memenangi dua pertemuan terakhir kontra Les Bleus, yakni kemenangan 2-1 pada semifinal Piala Eropa 2024 dan kemenangan dramatis 5-4 di babak final UEFA Nations League 2025.
"Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Kami kembali ke semifinal. Memang itulah tujuan kami datang ke sini, memainkan pertandingan seperti ini dan memenangkannya. Sekarang waktunya beristirahat dan mulai memikirkan laga melawan Prancis,” kata bintang FC Barcelona itu.
Pada laga menghadapi Belgia, Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah tampil luar biasa dari sisi kanan serangan meski tanpa gol dan assist.
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