Rekap Hasil Perempat Final Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Melaju ke Semifinal

JawaPos.com - Skuad Merah Putih telah menuntaskan pertandingan babak perempat final Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jumat (5/6/2026). Empat dari tujuh wakil tuan rumah berhasil mengamankan tiket semifinal pada Sabtu (6/6/2026) besok.

Sektor ganda putra mengirim dua wakil yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Lalu sektor tunggal putra dan ganda putri mengirim masing-masing satu wakil, yakni Jonatan Christie dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Raymond/Joaquin melaju ke semifinal usai menumbangkan ganda putra andalan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi lewat tiga tim dengan skor 16-21, 24-22, 21-18. Sementara Sabar/Reza bungkam Chen Bo Yang/Liu Yi (Tiongkok) dengan skor identik 21-15, 21-15.

Menariknya, perang saudara akan tersaji pada sektor ganda putra. Sebab, Raymond/Joaquin akan menantang Sabar/Reza di babak semifinal. Dengan kata lain, Indonesia sudah mengunci tiket final Indonesia Open 2026.

Sementara Jonatan melaju ke semifinal usai menghempaskan Yushi Tanaka dari Jepang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 24-22. Pemain non Pelatnas PBSI Cipayung itu akan menantang Panitchapon Teeraratsakul asal Thailand.

Kemudian, Rachel/Febi memenangkan perang saudara melawan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 8-21, 21-15, 21-11. Mereka akan melawan unggulan pertama dari Tiongkok, Liu Sheng Shu/Tan Ning di babak semifinal.

Sekain Ana/Trias, dua wakil Indonesia yang terhenti di perempat final adalah Putri Kusuma Wardani, dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Putri KW kalah dari Chen Yu Fei, sementara Tiwi/Fadia tumbang dari ganda putri andalan Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Rekap Hasil Lengkap Wakil Merah Putih di Perempat Final Indonesia Open 2026: