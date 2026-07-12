Spanyol Akhiri Penantian 16 Tahun dengan Kembali Lolos ke Semifinal Piala Dunia FIFA

Lamine Yamal (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com – Spanyol akhirnya mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk kembali tampil di semifinal Piala Dunia FIFA.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Kepastian tersebut diraih setelah La Roja mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Keberhasilan ini menjadi pencapaian pertama Spanyol menembus empat besar sejak menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan sepanjang pertandingan meski mendapat perlawanan sengit dari Belgia. Spanyol membuka keunggulan melalui gol Fabián Ruiz sebelum Charles De Ketelaere menyamakan kedudukan bagi Belgia.
Pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir dengan kedua tim saling berupaya mencetak gol penentu kemenangan.
Momen penentu terjadi setelah penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois, mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan. Penggantinya, Senne Lammens, melakukan kesalahan yang berhasil dimanfaatkan Mikel Merino untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-87.
Belgia berusaha menyamakan skor hingga akhir pertandingan, tetapi lini pertahanan Spanyol mampu mempertahankan keunggulan.
Keberhasilan ini menandai kembalinya Spanyol ke jajaran empat besar dunia setelah penantian panjang sejak 2010. Hasil tersebut sekaligus menjaga peluang La Roja untuk kembali merebut gelar juara Piala Dunia FIFA.
Pada babak semifinal, Spanyol dijadwalkan menghadapi Prancis dalam duel sesama wakil Eropa untuk memperebutkan tiket menuju partai final.
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