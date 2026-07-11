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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 11 Juli 2026 | 23.48 WIB

Aksi Gemas Adik Lamine Yamal Viral Lagi Saat Spanyol Singkirkan Belgia di Perempat Final Piala Dunia 2026

Adik Lamine Yamal disorot dalam laga Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Adik Lamine Yamal disorot dalam laga Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Belgia tak hanya menyajikan drama hingga menit-menit akhir.

Di balik kemenangan 2-1 La Furia Roja, ada satu sosok kecil yang kembali mencuri perhatian publik, yakni Keyne, adik kandung Lamine Yamal.

Bocah berusia tiga tahun itu kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah aksinya terekam kamera stadion saat merayakan kemenangan Spanyol.

Ekspresi polos dan tingkah lucunya sukses mengundang senyum para suporter yang hadir di Stadion SoFi, Los Angeles, maupun penonton yang menyaksikan pertandingan dari layar kaca.

Momen tersebut terjadi tak lama setelah Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Kamera stadion menyorot Keyne yang berada di tribun penonton.

Dengan penuh semangat ia melambaikan tangan ke arah kamera, lalu menjulurkan lidah ketika wajahnya muncul di layar raksasa stadion.
Aksi sederhana itu langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Banyak penggemar sepak bola menganggap Keyne sebagai salah satu "bintang kecil" sepanjang perjalanan Spanyol di Piala Dunia tahun ini.

Lamine Yamal yang melihat tayangan tersebut dari lapangan tampak tersenyum. Seusai pertandingan, pemain berusia 18 tahun itu mengungkapkan bahwa sang adik ternyata sudah memberi tahu dirinya mengenai selebrasi tersebut.

Menurut Yamal, sehari sebelum pertandingan Keyne sempat menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya akan menjulurkan lidah jika kamera stadion menyorotnya.

Editor: Banu Adikara
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