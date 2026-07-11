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Aprillia JP
Sabtu, 11 Juli 2026 | 22.35 WIB

Vozinha Diabadikan Jadi Nama Siput Laut, Kiper Tanjung Verde Makin Bersinar Usai Piala Dunia 2026

Kiper Tanjung Verde Vozinha diabadikan jadi nama spesies baru siput laut. (@vozinha1/Instagram). - Image

Kiper Tanjung Verde Vozinha diabadikan jadi nama spesies baru siput laut. (@vozinha1/Instagram).

JawaPos.com - Penampilan gemilang kiper Tanjung Verde, Vozinha, di Piala Dunia 2026 menghadirkan penghargaan yang tak biasa. Kiper berusia 40 tahun itu kini diabadikan sebagai nama spesies baru siput laut yang ditemukan ilmuwan Spanyol, Jesus Ortea, sebagai bentuk apresiasi atas performanya di turnamen tersebut.

Dalam karya ilmiahnya berjudul Historias de la Bioadversidad atau Kisah-Kisah Keanekaragaman Hayati, Ortea memperkenalkan spesies baru berupa siput laut kecil berwarna merah dengan ukuran sekitar empat milimeter yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam dunia sains. Spesies itu diberi nama Aldisa vozinhai atau secara harfiah berarti siput laut Vozinha.

Penemuan spesies itu dilakukan di kawasan Karibia, tepatnya di perairan dekat Havana, Kuba, serta pulau Guadeloupe. Publikasi penelitian itu sengaja dirilis bertepatan dengan gelaran Piala Dunia untuk mengapresiasi performa gemilang Vozinha.

Sang kiper meraih penghargaan Man of the Match saat berhasil melakukan tujuh penyelamatan penting dalam laga pembuka Tanjung Verde yang berakhir imbang 0-0 melawan Spanyol.

Jesus Ortea menjelaskan bahwa pemilihan nama itu merupakan bentuk apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada masyarakat Tanjung Verde. Ortea diketahui memiliki kedekatan tersendiri dengan negara kepulauan itu. Pasalnya, pada 2023, Tanjung Verde menganugerahkan Medali Jasa Lingkungan atas kontribusi Ortea dalam penelitian keanekaragaman hayati laut di wilayah itu.

Itu juga bukan kali pertama Ortea menamai spesies baru dengan nama pesepak bola. Pada 2019, Ortea juga pernah menamai spesies siput laut kecil lainnya berdasarkan nama mantan kiper Real Madrid dan tim nasional Kosta Rika, Keylor Navas.

Sementara itu, Vozinha sendiri mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain tertua yang tampil dalam laga debut sebuah negara di Piala Dunia pada usia 40 tahun 12 hari. Sepanjang karier profesionalnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, Vozinha pernah bermain di berbagai klub di Tanjung Verde, Moldova, Slovakia, Siprus, dan Portugal.

Popularitas Vozinha pun melonjak drastis sejak tampil penuh di seluruh pertandingan Tanjung Verde pada gelaran Piala Dunia 2026. Akun Instagram miliknya yang sebelumnya memiliki sekitar 50 ribu pengikut, saat ini meroket menjadi lebih dari 28,6 juta pengikut.

Vozinha tercatat mencetak clean sheet saat menghadapi Arab Saudi dan membantu negaranya melaju hingga babak 32 besar. Meski akhirnya tersingkir usai kalah 2-3 dari juara bertahan Argentina lewat perpanjangan waktu, Vozinha tetap tampil gemilang dengan mencatatkan tujuh penyelamatan dalam laga itu.

Editor: Hendra
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