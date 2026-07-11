Bangga Jadi Penentu Kemenangan Spanyol, Mikel Merino Optimistis Lawan Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Mikel Merino setelah cetak gol ke gawang Belgia. (Dok. Mikel Merino)
JawaPos.com - Mikel Merino kembali menjadi penentu kemenangan tim nasional Spanyol setelah menang melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Sabtu (11/7).
Perasaan bahagia dirasakan oleh Mikel Merino setelah berhasil mencetak gol penentu kemenangan timnas Spanyol di menit ke-88. Dia merasa gol tersebut membuat gembira warga Spanyol.
"Bagaimana perasaan saya? Saya bahagia. Saya pikir itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama, dan kemudian terjadi lagi. Sepertinya kebetulan tidak ada, dan jika Anda mempersiapkan diri, itu akan terjadi lagi. Ini sesuatu yang istimewa. Ini menyatukan seluruh negara, dan mampu membawa kegembiraan bagi begitu banyak orang sangat istimewa," kata Mikel Merino kepada RTVE yang dikutip Mundo Deportivo, Sabtu (11/7).
Keberhasilan timnas Spanyol mengalahkan Belgia membuat mereka melaju ke semifinal. Merino mengatakan bahwa mimpi menjadi juara Piala Dunia semakin dekat.
"Kita lihat saja apa yang terjadi. Ada dua pertandingan tersisa untuk memenangkan Piala Dunia; ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan semoga kita bisa mencapainya," ujar Merino.
Di semifinal, timnas Spanyol sudah ditunggu Prancis pada laga yang dimainkan 15 Juli. Merino memastikan skuad La Furia Roja menghadapi laga tersebut dengan penuh semangat.
"Ini akan menjadi pertandingan head-to-head, dan kami akan pergi ke sana dengan banyak semangat dan keinginan untuk bermain melawan Prancis," pungkas Merino.
Permainan efektif ditunjukkan gelandang Arsenal tersebut saat dimasukkan pada menit ke-86. Melansir Fotmob, Merino hanya melepaskan satu tendangan yang langsung berbuah gol.
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