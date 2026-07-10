Jelang Lawan Inggris, Erling Haaland Nilai Peluang Norwegia Rebut Gelar Juara Piala Dunia Masih Sangat Kecil

JawaPos.com - Penyerang Timnas Norwegia, Erling Haaland menilai peluang timnya untuk menjuarai Piala Dunia masih sangat kecil. Meskipun demikian, Haaland menegaskan bahwa seluruh tekanan justru berada di kubu Inggris jelang pertemuan kedua tim pada babak perempat final yang akan digelar di Miami pada Minggu (12/7).

Haaland yang tampil impresif dengan torehan tujuh gol dari empat pertandingan, sukses membawa Norwegia melaju ke delapan besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, penyerang Manchester City itu tetap merendah saat ditanya soal peluang timnya meraih gelar.

“Masih sangat kecil,” ujar Haaland dikutip dari ESPN.

"Ada beberapa tim favorit yang jelas dan Inggris merupakan salah satunya. Saya rasa kalian semua harus memberikan seluruh tekanan kepada para pemain Inggris," tambahnya sambil berseloroh.

Pemain yang lahir di Leeds, Inggris, itu juga mengaku laga melawan The Three Lions memiliki makna tersendiri baginya. Selain karena bermain di kompetisi Inggris, Haaland juga akan menghadapi sejumlah rekan setimnya.

"Ini pertandingan yang spesial, tentu saja. Bagi saya ini sangat spesial karena saya bermain di Inggris dan lahir di sana. Anda juga akan melawan rekan setim, jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan menyenangkan," kata Haaland.

Ketika ditanya apakah suporter Inggris perlu tetap rendah hati, Haaland menegaskan bahwa semua pihak seharusnya bersikap demikian. “Saya pikir semua orang harus tetap rendah hati. Inggris jelas harus percaya diri untuk lolos,” ujarnya.

Namun, saat kembali ditanya apakah tekanan sepenuhnya berada di pihak Inggris, Haaland menjawab singkat. “Ya, tentu saja,” kata Haaland.