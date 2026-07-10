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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.35 WIB

Jelang Inggris vs Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026, Pusat Media Three Lions Digegerkan Gangguan Keamanan

Harry Kane diprediksi menjadi pusat perhatian saat Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami. (Instagram/@england) - Image

Harry Kane diprediksi menjadi pusat perhatian saat Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami. (Instagram/@england)

JawaPos.com - Suasana persiapan Timnas Inggris menuju laga perempat final Piala Dunia 2026 sempat diwarnai insiden tak terduga.

Pusat media yang digunakan The Three Lions di Kansas City mengalami gangguan keamanan setelah seorang pria masuk ke area tersebut sambil membawa sebuah kunci inggris (wrench).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (9/7) waktu setempat di KC Parks, lokasi yang menjadi pusat aktivitas awak media yang meliput Timnas Inggris selama berada di Kansas City.

Tempat tersebut hanya berjarak sekitar lima menit dari Swope Soccer Village, markas latihan skuad asuhan Thomas Tuchel.

Menurut laporan media Inggris, pria tersebut berjalan masuk ke dalam gedung sambil memegang kunci inggris dan berteriak, sehingga menarik perhatian para jurnalis yang sedang bekerja. Meski sempat membuat situasi tegang, kondisi di lokasi tetap dapat dikendalikan.

Petugas keamanan segera menghampiri pria tersebut dan mengeluarkannya dari gedung tanpa terjadi keributan.

Belakangan diketahui bahwa pria itu merupakan penyandang disabilitas yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental.

Tak lama setelah kejadian, suara sirene polisi terdengar di sekitar kawasan tersebut. Namun, laporan menyebut kendaraan kepolisian itu sedang menangani insiden lain sehingga tidak berhubungan dengan gangguan keamanan di pusat media Timnas Inggris.

Beruntung, tidak ada pemain maupun pelatih Thomas Tuchel yang berada di lokasi ketika peristiwa itu terjadi.

Editor: Banu Adikara
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