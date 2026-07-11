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Andika Rachmansyah
Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.03 WIB

Usai Bungkam Belgia, Spanyol Pede Redam Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Unai Simon bersama lini belakang Spanyol menjadi fondasi kokoh La Roja di Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Unai Simon bersama lini belakang Spanyol menjadi fondasi kokoh La Roja di Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, puas dengan permainan anak asuhnya saat mengalahkan Belgia di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kemenangan ini jadi modal bagus untuk melawan Prancis di semifinal.

Spanyol meraih kemenangan tipis atas Belgia dengan skor 2-1 di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu (11/7) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan tim berjuluk La Furia Roja itu dicetak oleh Fabian Ruiz (30’) dan Mikel Merino (88’), sementara satu gol lawan dicetak Charles De Katelaere (41’).

Usai laga, De La Fuente sangat senang dengan performa Lamine Yamal dan kawan-kawan. Ia melihat para pemain La Furia Roja memiliki semangat luar biasa dan punya tekad untuk terus berkembang.

“Itulah karakter tim ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa melatih tim yang memiliki komitmen tinggi dan selalu ingin berkembang,” ujar De La Fuente, dipetik dari laman resmi FIFA, Sabtu (11/7/2026).

Kemenangan ini praktis mengantarkan Spanyol ke babak semifinal. Duel panas pun tersaji di babak tersebut, karena La Furia Roja akan menantang Prancis di Stadion AT&T pada Rabu (15/7) mendatang.

Pertandingan tersebut layaknya sebuah partai final, karena kedua tim merupakan tim raksasa Eropa. Terlebih, Spanyol dan Prancis sama-sama memiliki kedalaman skuad bertabur bintang yang akan membuat pertandingan berjalan menarik.

De La Fuente percaya diri Spanyol bisa mengalahkan Prancis dan melaju ke partai final. Dalam dua pertemuan terakhir, La Furia Roja mampu menumbangkan Les Bleus, yakni di semifinal Piala Eropa 2024 dan semifinal UEFA Nations League.

“Sangat wajar jika kami percaya bisa mengalahkan Prancis. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Kami adalah satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan mereka dua kali. Sebuah tim hebat akan menghadapi tim hebat lainnya,” terang De La Fuente.

Spanyol dan Prancis termasuk yang difavoritkan juara di Piala Dunia 2026. Kedua tim raksasa Eropa itu kompak melaju mulus ke babak semifinal turnamen bergengsi sejagat raya tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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