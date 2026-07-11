Luis de la Fuente Puji Mikel Merino, Timnas Spanyol Bersiap Tantang Prancis di Semifinal usai Singkirkan Belgia 2-1

JawaPos.com - Timnas Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 di Stadion Los Angeles pada Sabtu (11/7). Kemenangan La Furia Roja dipastikan lewat gol Mikel Merino yang tampil sebagai juru selamat dari bangku cadangan.

Meski sempat mendapat perlawanan sengit, timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente akhirnya mampu mengunci kemenangan atas Belgia di piala dunia di menit-menit akhir. Sebelumnya, Spanyol sempat unggul lebih dulu lewat Fabian Ruiz pada babak pertama.

Ruiz yang dipercaya tampil sejak awal menggantikan Pedri berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 setelah memanfaatkan bola rebound hasil penyelamatan Courtois. Gol itu berawal dari kerja sama apik di sisi kanan, ketika Lamine Yamal mengirimkan bola kepada Pedro Porro yang kemudian memberi umpan silang kepada Dani Olmo. Sepakan Olmo sempat ditepis, tetapi bola jatuh tepat ke kaki Ruiz untuk dieksekusi dengan mudah.

Yamal mencatatkan rekor sebagai pemain termuda dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, setelah tampil untuk keenam kalinya di turnamen ini pada usia 18 tahun. Meski Spanyol tampil dominan di babak pertama, Belgia mampu menyamakan kedudukan jelang jeda babak kedua.

Gol Blgia pada menit ke-41 lahir dari umpan silang matang Timothy Castagne yang disambut sundulan Charles De Ketelaere dan tidak mampu dihalau kiper Unai Simon. Gol itu menjadi yang pertama bersarang di gawang Spanyol sepanjang turnamen musim panas ini, sekaligus mengakhiri rekor tanpa kebobolan selama 650 menit sejak Piala Dunia 2022, ketika terakhir kali mereka kebobolan oleh Ao Tanaka pada fase grup.

Memasuki babak kedua, Spanyol tetap menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi penguasaan bola. Namun, Belgia sesekali mampu menciptakan ancaman, terutama melalui kombinasi permainan Jeremy Doku dan Kevin De Bruyne yang hampir menghasilkan gol tambahan.

Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 menjadi penentu kemenangan setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper pengganti Belgia, Senne Lammens. Gol keras ke atap gawang itu tercipta hanya lewat sentuhan keduanya di pertandingan.

Aksi Merino mengulang perannya saat menjadi penentu kemenangan melawan Portugal di babak 16 besar. “Saya melakukannya lagi dan ini terjadi lagi. Sepertinya kebetulan memang ada. Jika Anda siap dan mencoba, hal seperti ini bisa terjadi. Saya sangat senang,” ujar Merino dikutip dari ESPN.