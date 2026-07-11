Hasil Spanyol vs Belgia 2-1 di Piala Dunia 2026: Gol Mikel Merino Antar La Roja ke Semifinal Bertemu Prancis

JawaPos.com — Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan La Roja ditentukan gol Fabian Ruiz dan Mikel Merino, sekaligus mengantar mereka bertemu Prancis pada babak empat besar, sementara Belgia harus mengakhiri perjuangannya di turnamen ini.

Bagaimana Spanyol Menguasai Jalannya Pertandingan?

Spanyol langsung mendominasi permainan sejak peluit awal dibunyikan dengan penguasaan bola yang membuat Belgia lebih banyak bertahan.

Lamine Yamal menjadi motor serangan lewat akselerasi dan kreativitasnya di sisi kanan lapangan.

Dominasi tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30.

Berawal dari pergerakan Lamine Yamal yang mengalirkan bola kepada Dani Olmo, tembakan gelandang itu mampu ditepis Thibaut Courtois sebelum bola liar disambar Fabian Ruiz menjadi gol pembuka.

Gol Fabian Ruiz membuat Spanyol semakin percaya diri mengendalikan tempo pertandingan. Belgia tetap berusaha mencari celah melalui serangan balik cepat yang mengandalkan kecepatan Jérémy Doku dan kreativitas Kevin De Bruyne.