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Antara
Sabtu, 11 Juli 2026 | 11.50 WIB

Singkirkan Belgia, Gol Mikel Merino antar Timnas Spanyol ke Semifinal Piala Dunia Hadapi Prancis

Selebrasi Mikel Merino usai cetak gol ke gawang Portugal. (FIFA) - Image

Selebrasi Mikel Merino usai cetak gol ke gawang Portugal. (FIFA)

JawaPos.com - Mikel Merino mengantarkan timnas Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu (11/7) dini hari.

Dilansir dari Antara, timnas Spanyol unggul lebih dahulu berkat gol Fabian Ruiz, lalu disamakan Charles De Ketelaere di babak pertama. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Prancis di Stadion AT&T, Arlington, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Timnas Spanyol langsung menggebrak dengan memberikan ancaman melalui tembakan Dani Olmo yang ditepis kiper Belgia Thibaut Courtois. Bola muntah tepisan Courtois disambut tendangan Fabian Ruiz yang membawa Spanyol unggul 1-0  pada menit ke-30.

Belgia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-41 setelah umpan silang Timothy Castagne disambut sundulan Charles De Ketelaere yang membobol gawang Spanyol.

Pada babak kedua, timnas Spanyol kembali memperagakan permainan menyerang. Mereka mengancam melalui tendangan Mikel Oyarzabal, namun digagalkan Courtois.

Belgia harus melakukan pergantian kiper pada menit ke-71 setelah Courtois mengalami cedera dan digantikan Senne Lammens. Spanyol terus menekan Belgia dan kembali unggul setelah tembakan Pau Cubarsi dari luar kotak penalti dibendung Lammens.

Tapi sergapan Lammens tidak sempurna sehingga bola menjadi liar yang diserobot Mikel Merino untuk membobol gawang Belgia sehingga skor berubah 2-1 pada menit ke-88.

Belgia berupaya untuk mencari gol penyeimbang dan  memiliki peluang lewat pergerakan Alexis Saelemaekers yang berhasil melewati kiper Spanyol Unai Simon. Umpan yang dia berikan disapu bek Aymeric Laporte sebelum  sampai ke Romelu Lukaku.

Belgia terus berusaha  mencari gol penyeimbang, namun hingga pertandingan usai, skor 2-1 untuk Spanyol bertahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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