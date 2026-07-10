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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 22.17 WIB

Erling Haaland Pernah Jadi Rapper! Lagu Parodinya Kini Di-remix Kygo Setelah Namanya Melambung di Piala Dunia 2026

Erling Haaland pernah merintis karir menjadi seorang rapper. (Istimewa) - Image

Erling Haaland pernah merintis karir menjadi seorang rapper. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Erling Haaland identik dengan ketajamannya di depan gawang. Namun jauh sebelum menjadi salah satu penyerang paling produktif di dunia, pemain asal Norwegia itu ternyata pernah memiliki pengalaman unik di luar sepak bola.

Saat masih memperkuat Timnas Norwegia U-17 pada 2016, Haaland bersama dua rekannya membentuk grup hip-hop bernama Flow Kingz. Saat itu, proyek tersebut dibuat hanya untuk mengisi waktu luang sekaligus bersenang-senang bersama.

Menggunakan nama panggung Lyng, Haaland ikut membawakan lagu rap berjudul 'Kygo Jo'. Lagu tersebut dibuat sebagai parodi ringan untuk DJ sekaligus produser musik asal Norwegia, Kygo, yang saat itu sedang berada di puncak popularitas.

Meski dibuat tanpa ambisi menjadi musisi profesional, lagu tersebut sempat menarik perhatian publik karena memperlihatkan sisi lain Haaland yang jarang diketahui banyak orang.

Seiring karier sepak bolanya yang terus menanjak, kisah tentang Flow Kingz perlahan terlupakan.

Namun, tepat satu dekade setelah pertama kali dirilis, lagu tersebut kembali menjadi pembicaraan.

Kygo justru memberikan kejutan dengan merilis versi remix dari 'Kygo Jo', lagu yang dulu sempat memparodikan dirinya.

Remix itu bukan muncul begitu saja. Sebelumnya, Kygo sempat melontarkan janji unik kepada publik.

Ia mengatakan akan menghidupkan kembali lagu tersebut apabila Haaland mampu membawa Norwegia melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
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