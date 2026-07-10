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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.45 WIB

Sisi Sederhana Erling Haaland: Masih Sering Kunjungi Restoran Tionghoa Favorit Masa Kecilnya Bersama Keluarga

Erling Haaland di restoran Chinese Food favoritnya. (Istimewa) - Image

Erling Haaland di restoran Chinese Food favoritnya. (Istimewa)

JawaPos.com - Erling Haaland dikenal sebagai salah satu striker paling tajam di dunia saat ini. Namanya identik dengan gol, rekor, dan berbagai pencapaian bersama klub maupun tim nasional Norwegia. 

Namun di balik statusnya sebagai bintang sepak bola global, Haaland ternyata masih menyimpan kebiasaan sederhana yang tidak banyak diketahui publik.

Salah satu kisah menarik datang dari kampung halamannya di Bryne, Norwegia. Di kota kecil tersebut terdapat sebuah restoran Tionghoa bernama Wen Hua House yang memiliki hubungan khusus dengan penyerang Manchester City itu.

Pemilik restoran, Hui Zhu Wang, mengungkapkan bahwa Haaland sudah menjadi pelanggan sejak masih kecil. Saat itu, ia kerap datang bersama keluarganya untuk menikmati hidangan favorit mereka.

"Dia sudah datang ke sini bersama keluarganya sejak kecil," ujar Wang saat mengenang masa-masa awal mengenal Haaland.

Meski kini telah menjelma menjadi salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia, kebiasaan itu rupanya tidak berubah. Setiap kali pulang ke Bryne, Haaland masih menyempatkan diri untuk mengunjungi restoran yang sama.

Di tengah gaya hidup pesepak bola modern yang identik dengan restoran mewah dan tempat eksklusif, pilihan Haaland justru menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya. Ia lebih memilih kembali ke tempat yang menyimpan banyak kenangan dibanding mencari kemewahan.

Menurut Wang, menu favorit Haaland sejak dulu adalah ayam asam manis dan bebek. Hidangan tersebut masih menjadi pilihan yang sering dipesannya ketika berkunjung.

Tak hanya setia pada tempat makan langganannya, Haaland juga dikenal memiliki sikap yang ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Wang mengatakan ketenaran yang dimiliki sang pemain tidak membuatnya berubah menjadi sosok yang sulit didekati.

Editor: Banu Adikara
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