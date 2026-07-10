Psywar Luar Lapangan! Maskapai Belgia Kirim Trident ke Spanyol, Airbus A320 Panaskan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Sebagai salah satu maskapai yang melayani penerbangan dari Belgia ke Spanyol, Brussels Airlines, memanfaatkan Trident –pesawat khusus timnas Belgia– untuk memanaskan perempat final Piala Dunia 2026 antara Belgia versus Spanyol.

Seperti dilansir GVA, pesawat jenis Airbus A320 itu dikirim ke Spanyol untuk melayani delapan jalur penerbangan ke kota-kota besar Negeri Matador. Sebut saja jalur penerbangan ke Madrid, Barcelona, Malaga, dan Alicante.

Livery khasnya membuat Trident tersebut seolah-olah melempar psywar ke publik Spanyol dari angkasa.

”Ini adalah ide spontan yang berasal dari internal kami,” kata Joelle Neeb, juru bicara Brussels Airlines.