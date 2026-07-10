Meksiko Ganti Pelatih usai Kalah di Piala Dunia 2026, Rafael Marquez Naik Pangkat Gantikan Javier Aguirre

JawaPos.com - Meksiko tidak butuh waktu lama untuk memilih pengganti Javier Aguirre yang mengakhiri masa jabatannya setelah El Tri tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Federacion Mexicana de Futbol (FMF atau PSSI-nya Meksiko) resmi menunjuk kapten legendaris timnas, Rafael Marquez.

Marquez bukan sosok baru di Meksiko. Eks bek tengah FC Barcelona itu merupakan asisten Aguirre di Piala Dunia 2026.

”Ini adalah awal dari proyek transisi jangka panjang. Hari ini, babak baru dimulai untuk timnas kita bersama Anda, Rafa,” tulis akun resmi timnas Meksiko seperti dilansir dari media sosial X.