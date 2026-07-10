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Jumat, 10 Juli 2026 | 17.23 WIB

Meksiko Ganti Pelatih usai Kalah di Piala Dunia 2026, Rafael Marquez Naik Pangkat Gantikan Javier Aguirre

Javier Aguirre tinggalkan kursi pelatih timnas Meksiko. (Ulises Ruiz/AFP) - Image

Javier Aguirre tinggalkan kursi pelatih timnas Meksiko. (Ulises Ruiz/AFP)

JawaPos.com - Meksiko tidak butuh waktu lama untuk memilih pengganti Javier Aguirre yang mengakhiri masa jabatannya setelah El Tri tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Federacion Mexicana de Futbol (FMF atau PSSI-nya Meksiko) resmi menunjuk kapten legendaris timnas, Rafael Marquez.

Marquez bukan sosok baru di Meksiko. Eks bek tengah FC Barcelona itu merupakan asisten Aguirre di Piala Dunia 2026.

”Ini adalah awal dari proyek transisi jangka panjang. Hari ini, babak baru dimulai untuk timnas kita bersama Anda, Rafa,” tulis akun resmi timnas Meksiko seperti dilansir dari media sosial X.

Kesempatan tersebut bakal menjadi pengalaman pertama Marquez menangani tim senior. Sebelumnya, pemilik rekor kapten Meksiko dalam lima edisi Piala Dunia itu hanya pernah menjadi pelatih Barca Atletic atau FC Barcelona B pada periode 2022 sampai 2024.

Editor: Hendra
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