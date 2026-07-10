Kylian Mbappe Tak Peduli Lawan Belgia atau Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Fokus Bawa Prancis Juara

JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah membawa Timnas Prancis melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.

Penyerang berusia 27 tahun itu tampil impresif saat Les Bleus menyingkirkan Maroko dan kembali dinobatkan sebagai Player of the Match.

Usai pertandingan, perhatian publik langsung tertuju pada calon lawan Prancis di babak semifinal.

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Belgia dan Spanyol masih bersaing memperebutkan satu tiket, namun Mbappe mengaku tidak memiliki preferensi terhadap siapa yang akan dihadapi.

Menurut kapten Prancis tersebut, siapa pun lawannya nanti akan memberikan tantangan yang sama berat.

"Bagi saya tidak masalah. Kalau Belgia ya Belgia, kalau Spanyol ya Spanyol. Ini semifinal Piala Dunia, jadi siapa pun lawannya pasti akan sulit," ujar Mbappe.

Selain membahas calon lawan, pemain Real Madrid itu juga mengungkapkan perubahan perannya di dalam skuad Prancis.

Ia kini merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam membimbing para pemain muda yang baru merasakan atmosfer Piala Dunia.

Mbappe mengatakan pengalaman yang dimilikinya menjadi modal penting untuk membantu rekan-rekannya menghadapi tekanan di turnamen sebesar Piala Dunia.