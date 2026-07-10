Kylian Mbappe Tak Peduli Lawan Belgia atau Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Fokus Bawa Prancis Juara

Kylian Mbappe kembali menjadi andalan Prancis saat menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah membawa Timnas Prancis melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.
Penyerang berusia 27 tahun itu tampil impresif saat Les Bleus menyingkirkan Maroko dan kembali dinobatkan sebagai Player of the Match.
Usai pertandingan, perhatian publik langsung tertuju pada calon lawan Prancis di babak semifinal.
Belgia dan Spanyol masih bersaing memperebutkan satu tiket, namun Mbappe mengaku tidak memiliki preferensi terhadap siapa yang akan dihadapi.
Menurut kapten Prancis tersebut, siapa pun lawannya nanti akan memberikan tantangan yang sama berat.
"Bagi saya tidak masalah. Kalau Belgia ya Belgia, kalau Spanyol ya Spanyol. Ini semifinal Piala Dunia, jadi siapa pun lawannya pasti akan sulit," ujar Mbappe.
Selain membahas calon lawan, pemain Real Madrid itu juga mengungkapkan perubahan perannya di dalam skuad Prancis.
Ia kini merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam membimbing para pemain muda yang baru merasakan atmosfer Piala Dunia.
Mbappe mengatakan pengalaman yang dimilikinya menjadi modal penting untuk membantu rekan-rekannya menghadapi tekanan di turnamen sebesar Piala Dunia.
Ia menilai tugas seorang pemain senior bukan hanya tampil maksimal di lapangan, tetapi juga menjaga kondisi mental tim agar tetap percaya diri dalam setiap pertandingan.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina