Maroko Tersingkir, Gol Kylian Mbappe dan Dembele Pastikan Prancis Lolos ke Semifinal Piala Dunia

JawaPos.com - Timnas Prancis memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0. Laga perempat final itu digelar di Stadoin Boston, Amerika Serikat pada Jumat (10/7) WIB.

Dilansir dari Antara, Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pahlawan kemenangan Les Bleus lewat gol-gol mereka pada babak kedua. Kemenangan 2-0 atas Maroko memastikan timnas Prancis menjadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.

Les Bleus timnas Prancis kini tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket ke partai final piala dunia.

Pada pertandingan tersebut, timnas Prancis langsung mengancam sejak awal laga. Tembakan keras Mbappe pada menit ke-3 masih bisa ditepis Bounou, sebelum kiper Maroko itu kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menggagalkan sundulan Dayot Upamecano dari situasi sepak pojok.

Prancis memperoleh hadiah penalti pada menit ke-25 setelah Mbappe dijatuhkan Noussair Mazraoui di kotak terlarang. Namun, eksekusi Mbappe ke sisi kiri bawah gawang terlalu lemah sehingga dapat ditangkap Bounou.

Menjelang turun minum, Les Bleus terus menekan. Upaya Desire Doue kembali digagalkan Bounou, sementara tendangan lambung Lucas Digne pada menit ke-45 hanya membentur mistar gawang. Skor tanpa gol bertahan hingga jeda.

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Selepas turun minum, Prancis mempertahankan intensitas serangan. Setelah peluang Doue kembali dimentahkan Bounou, Mbappe akhirnya membawa timnya unggul pada menit ke-60 lewat tembakan dari dekat kotak penalti yang bersarang di sudut gawang Maroko.

Keunggulan Prancis bertambah enam menit kemudian. Dembele melakukan penetrasi sebelum melepaskan tendangan kaki kanan mendatar dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang Bounou untuk mengubah skor menjadi 2-0.