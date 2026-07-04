Wonderwall Dipilih Jadi Anthem Kemenangan Inggris Berkat Makna Emosional yang Mendalam bagi Pemain dan Supporter

Tim Nasional Inggris (Instagram @england)
JawaPos.com – Lagu Wonderwall karya Oasis menjadi anthem kemenangan Tim Nasional Inggris selama Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman The Athletic pada Jum'at (3/7), Lagu tersebut terus dinyanyikan para suporter setelah Inggris meraih kemenangan pada fase awal turnamen.
Tradisi itu kemudian berkembang menjadi simbol kebersamaan antara pemain dan pendukung di setiap akhir pertandingan.
Suasana emosional terlihat ketika para pemain dan suporter menyanyikan Wonderwall bersama setelah pertandingan usai.
Momen tersebut menciptakan hubungan yang lebih erat karena para pemain turut merayakan kemenangan bersama pendukung di tribun. Kebersamaan itu dinilai menjadi salah satu pengalaman paling berkesan sepanjang turnamen.
Kapten Inggris, Harry Kane, menyebut momen menyanyikan Wonderwall bersama para suporter sebagai pengalaman yang sangat istimewa. Menurutnya, lagu tersebut memperkuat ikatan emosional antara tim dan para pendukung.
Kane juga menilai antusiasme suporter menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan penampilan terbaik.
Lagu tersebut memiliki makna yang lebih luas bagi masyarakat Inggris karena mampu membangkitkan nostalgia dan kenangan lintas generasi. Banyak pendukung tumbuh dengan mendengarkan karya-karya Oasis sehingga Wonderwall menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka.
Faktor inilah yang membuat lagu tersebut mudah diterima sebagai simbol perayaan kemenangan tim nasional.
Keberhasilan Wonderwall menjadi anthem kemenangan Inggris tidak hanya disebabkan oleh popularitasnya, tetapi juga karena kemampuannya menyatukan pemain dan suporter dalam satu suasana emosional. Lagu itu menghadirkan rasa kebersamaan yang melampaui hasil pertandingan di lapangan.
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