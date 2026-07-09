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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.20 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Maroko vs Prancis di Perempat Final Piala Dunia 2026: Brahim Diaz Siap Hadapi Kylian Mbappe

Pemain timnas Maroko Brahim Diaz. (Dok. Brahim Diaz) - Image

Pemain timnas Maroko Brahim Diaz. (Dok. Brahim Diaz)

JawaPos.com - Brahim Diaz siap menghadapi Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni di laga tim nasional Maroko melawan Prancis. Laga perempat final Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Gillette Stadium, Jumat (10/7) pukul 03.00 WIB.

Menghadapi Prancis, itu berarti Brahim Diaz akan menghadapi rekan setimnya di Real Madrid yaitu Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni. Dia memuji mereka sebagai pemain hebat, namun di laga besok akan menjadi rival.

"Aurélien dan Kylian adalah rekan satu tim saya di Real Madrid. Mereka adalah pemain sepak bola yang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Namun, besok, kami akan menjadi rival di lapangan," kata Brahim Diaz saat jumpa pers sebelum pertandingan yang dikutip dari Mundo Deportivo, Kamis (9/7).

Timnas Maroko datang sebagai tim yang tidak diunggulkan saat melawan Prancis. Sebagai pemain, Brahim sangat percaya dengan kekuatan timnya untuk bisa merepotkan tim asuhan Didier Deschamps.

Kontribusi assist dan gol sangat dinantikan para pendukung timnas Maroko kepada Brahim Diaz. Pemain 26 tahun tersebut akan senang bila gol dan assist bisa membawa timnas Maroko meraih kemenangan.

"Saya memiliki kepercayaan penuh pada tim saya. Yang terpenting bukanlah assist atau gol, tetapi tim. Jika assist saya membantu tim menang, itu membuat saya bahagia," pungkas Brahim Diaz.

Selama Piala Dunia 2026, Brahim selalu memberikan kontribusi yang memberikan kemenangan untuk timnas Maroko. Saat ini, dia sudah mengoleksi empat assist dari lima pertandingan.

Prediksi susunan pemain Prancis vs Maroko

Didier Deschamps diprediksi tidak mengubah susunan pemainnya saat menang melawan Paraguay. Melansir Fotmob, dia masih mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Ousmane Dembele.

Sementara di lini tengah, duet Adrien Rabiot dan Kouadio Kone akan tetap dipertahankan. Sama halnya dengan tandem lini belakang Dayot Upamecano dan William Saliba.

Editor: Banu Adikara
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