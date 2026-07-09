Norwegia Diterpa Isu Virus Jelang Perempat Final Piala Dunia 2026, Martin Odegaard Ungkap Kondisi Tim

JawaPos.com - Kabar mengenai adanya virus yang menyerang skuad Timnas Norwegia sempat memunculkan kekhawatiran jelang laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Inggris.

Namun, tim berjuluk Viking memastikan kondisi para pemain tetap terkendali dan siap tampil pada pertandingan penting tersebut.

Spekulasi bermula setelah muncul laporan yang menyebut "Odegaard" sedang sakit. Banyak pihak mengira pemain yang dimaksud adalah kapten Norwegia, Martin Odegaard.

Kenyataannya, sosok yang mengalami gangguan kesehatan adalah Thomas Odegaard, paman Martin yang juga bertugas sebagai fisioterapis tim nasional.

Pelatih Stale Solbakken langsung meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi baik sehingga isu mengenai wabah penyakit di dalam skuad tidak sepenuhnya benar.

"Saya rasa isu tentang penyakit itu hanya rumor. Odegaard yang sakit adalah Thomas, paman Martin yang bekerja sebagai fisioterapis, bukan Martin. Semua pemain baik-baik saja dan siap bertanding," kata Solbakken.

Meski demikian, Martin Odegaard mengakui memang sempat ada beberapa anggota rombongan tim yang mengalami gejala ringan selama menjalani turnamen di Amerika Utara.