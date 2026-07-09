Drama Jelang Prancis vs Maroko! Adu Mulut Antarjurnalis Hentikan Konferensi Pers Brahim Diaz

JawaPos.com - Persiapan Timnas Maroko menghadapi Prancis pada babak perempat final Piala Dunia 2026 sempat diwarnai insiden tak terduga.

Konferensi pers resmi yang menghadirkan Brahim Diaz mendadak terhenti setelah dua jurnalis terlibat keributan di dalam ruang media.

Suasana yang awalnya berjalan tenang berubah menjadi tegang ketika gelandang serang Maroko itu sedang menjawab pertanyaan dari awak media.

Tiba-tiba terdengar suara seorang jurnalis yang melontarkan protes keras kepada rekannya.

Ia berulang kali berteriak sambil menuduh dirinya dipukul.

Ucapan tersebut sontak mengalihkan perhatian seluruh orang yang berada di ruangan, termasuk Brahim Diaz yang terlihat kebingungan dengan situasi yang terjadi.

Pemain Real Madrid berusia 26 tahun itu menghentikan jawabannya dan hanya bisa menyaksikan keributan yang berlangsung beberapa meter di depannya.

Ekspresi heran terlihat jelas di wajah Diaz, bahkan sesekali ia tampak tersenyum kecil melihat situasi yang semakin tidak biasa.