Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 01.51 WIB

Drama Jelang Prancis vs Maroko! Adu Mulut Antarjurnalis Hentikan Konferensi Pers Brahim Diaz

Brahim Diaz. (Istimewa) - Image

Brahim Diaz. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiapan Timnas Maroko menghadapi Prancis pada babak perempat final Piala Dunia 2026 sempat diwarnai insiden tak terduga. 

Konferensi pers resmi yang menghadirkan Brahim Diaz mendadak terhenti setelah dua jurnalis terlibat keributan di dalam ruang media.

Suasana yang awalnya berjalan tenang berubah menjadi tegang ketika gelandang serang Maroko itu sedang menjawab pertanyaan dari awak media. 

Tiba-tiba terdengar suara seorang jurnalis yang melontarkan protes keras kepada rekannya.

Ia berulang kali berteriak sambil menuduh dirinya dipukul. 

Ucapan tersebut sontak mengalihkan perhatian seluruh orang yang berada di ruangan, termasuk Brahim Diaz yang terlihat kebingungan dengan situasi yang terjadi.

Pemain Real Madrid berusia 26 tahun itu menghentikan jawabannya dan hanya bisa menyaksikan keributan yang berlangsung beberapa meter di depannya. 

Ekspresi heran terlihat jelas di wajah Diaz, bahkan sesekali ia tampak tersenyum kecil melihat situasi yang semakin tidak biasa.

Ketegangan terus berlanjut ketika jurnalis tersebut berulang kali mengulang tuduhannya. Suasana konferensi pers pun menjadi tidak kondusif hingga membuat petugas media Timnas Maroko bersama perwakilan FIFA turun tangan untuk melerai kedua pihak.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Ismael Saibari Belum Pulih dari Cedera, Dipastikan Absen pada Laga 8 Besar Piala Dunia Maroko vs Prancis - Image
Piala Dunia 2026

Ismael Saibari Belum Pulih dari Cedera, Dipastikan Absen pada Laga 8 Besar Piala Dunia Maroko vs Prancis

Kamis, 9 Juli 2026 | 23.19 WIB

Inggris Harus Waspada! Klinsmann Sebut Kekuatan Norwegia Bukan Hanya Haaland dan Odegaard - Image
Piala Dunia 2026

Inggris Harus Waspada! Klinsmann Sebut Kekuatan Norwegia Bukan Hanya Haaland dan Odegaard

Kamis, 9 Juli 2026 | 22.58 WIB

Profil Facundo Tello! Wasit Argentina Pimpin Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Profil Facundo Tello! Wasit Argentina Pimpin Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026

Kamis, 9 Juli 2026 | 22.58 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore