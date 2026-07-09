Profil Facundo Tello! Wasit Argentina Pimpin Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Prancis akan menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB, dengan wasit asal Argentina, Facundo Tello, dipercaya memimpin pertandingan.

Penunjukan itu langsung menjadi sorotan karena Prancis masih berpotensi kembali bertemu Argentina pada fase selanjutnya jika mampu melaju hingga final.

Meski muncul perdebatan di media sosial terkait integritas penunjukan perangkat pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps menegaskan timnya tidak ingin menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama.

Baginya, lawan sebenarnya adalah Maroko, bukan sosok yang memimpin pertandingan.

Mengapa Penunjukan Facundo Tello Menjadi Sorotan? Penunjukan Facundo Tello memantik perhatian karena seluruh perangkat utama pertandingan berasal dari Argentina.

Selain Tello sebagai wasit utama, dua asisten wasit, asisten cadangan, hingga ofisial keempat juga berasal dari negara juara dunia 2022 tersebut.

Situasi itu memunculkan berbagai spekulasi mengingat hubungan Prancis dan Argentina masih menyisakan tensi sejak final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Persaingan kedua negara semakin memanas setelah beberapa komentar dari kedua kubu dalam beberapa tahun terakhir.

Didier Deschamps memilih meredam polemik tersebut. "Kita harus menghadapinya. Saya percaya pada wasit. Lawan kita adalah Maroko, bukan wasit," tegas pelatih Prancis itu.