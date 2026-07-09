Ismael Saibari Belum Pulih dari Cedera, Dipastikan Absen pada Laga 8 Besar Piala Dunia Maroko vs Prancis

Ismael Saibari dipastikan absen pada laga 8 besar Piala Dunia 2026 Maroko vs Prancis. (Instagram @equipedumaroc)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Maroko Mohamed Ouahbi mengatakan striker andalannya, Ismael Saibari, belum pulih dari cedera dan akan melewatkan laga melawan Prancis pada 8 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat (AS), Jumat (10/7) pukul 03.00 WIB.
“Dia belum siap hari ini, terlalu dini," kata Ouahbi, dikutip dari akun X resmi Fabrizio Romano, Kamis.
Saibari mendapatkan cedera saat Maroko mengalahkan Kanada 3-0 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, AS, Minggu.
Cedera itu membuatnya hanya bermain 22 menit di lapangan sebagai starter, sebelum kemudian digantikan oleh Soufiane Rahimi yang pada laga itu menyumbang satu gol.
Ouahbi mengatakan bahwa cedera Saibari tak terlalu parah, namun ia tetap tak bisa pulih untuk menghadapi Prancis. Pemain anyar Bayern Muenchen itu, kata dia, baru bisa bermain lagi pada laga berikutnya apabila timnya mengalahkan Prancis dan melaju ke semifinal.
"Saya harap dia bisa tampil di pertandingan berikutnya," ungkap Ouahbi.
Kemenangan atas Prancis di laga nanti akan membuat Maroko menyamai rekor terbaik mereka seperti di edisi sebelumnya ketika berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.
Kala itu, Maroko dikalahkan Prancis 0-2 di semifinal dan mereka harus puas menempati tempat keempat setelah ditaklukkan Kroasia 1-2 pada laga perebutan tempat ketiga.
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