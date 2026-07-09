Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Maroko: Singa Atlas Tanpa Ismael Saibari di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Prancis dan Maroko berebut tiket semifinal Piala Dunia 2026 dalam duel panas yang digelar Jumat (10/7/2026) dini hari WIB. Singa Atlas dipastikan kehilangan Ismael Saibari akibat cedera hamstring, sedangkan Les Bleus masih menunggu kondisi Aurelien Tchouameni.

Laga Prancis kontra Maroko akan berlangsung di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Serikat, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB. Pemenang pertandingan ini berhak melaju ke babak semifinal.

Saibari dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring saat Maroko menghadapi Kanada di babak 16 besar. Kondisi pemain Bayern Munchen tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Maroko, Mohamed Ouahbi.

"Dia (Saibari) belum siap bermain, tetapi saya berharap ini bukan akhir turnamen baginya," ujar Ouahbi, dikutip dari Reuters, Kamis (9/7/2026). Absennya Saibari menjadi kehilangan besar bagi Maroko. Penyerang berusia 25 tahun itu tampil impresif dengan mencetak tiga gol dari lima penampilan di Piala Dunia 2026.

Meski demikian, Maroko masih memiliki Soufiane Rahimi sebagai andalan di lini depan. Striker berusia 30 tahun itu telah mengoleksi dua gol dari lima pertandingan pada turnamen ini.

Sementara itu, Prancis juga belum tentu diperkuat gelandang Aurelien Tchouameni. Pemain Real Madrid tersebut masih diragukan tampil akibat cedera paha yang dialaminya menjelang laga kontra Paraguay pada babak 16 besar.

Jika Tchouameni belum pulih, Manu Kone diperkirakan kembali menjadi starter dan berduet dengan Adrien Rabiot di lini tengah Les Bleus.

Maroko Ingin Balas Dendam Laga ini menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 ketika Maroko harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut menghentikan langkah bersejarah Singa Atlas yang untuk pertama kalinya menembus empat besar Piala Dunia.

Kini, Maroko datang dengan ambisi membalas kekalahan tersebut.

"Setiap pertandingan memiliki cerita, konteks, dan sejarahnya sendiri. Laga ini tidak akan sama seperti pada 2022," kata Ouahbi. "Yang terpenting adalah sekarang kami memiliki tim yang berbeda. Kami juga akan menghadapi tim Prancis yang berbeda dibanding empat tahun lalu. Kedua tim sama-sama berkembang menjadi lebih baik," lanjutnya. Baca Juga:Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen