Inggris Harus Waspada! Klinsmann Sebut Kekuatan Norwegia Bukan Hanya Haaland dan Odegaard

JawaPos.com - Legenda sepak bola Jerman Jurgen Klinsmann menyebut kekuatan tim nasional Norwegia, yang mencapai perempat final Piala Dunia 2026, bukan hanya soal Erling Haaland dan Martin Odegaard saja.

Klinsmann menilai, kekuatan Norwegia lebih dari itu, karena menurutnya pasukan Stale Solbakken itu memiliki kedalaman skuad yang luar biasa.

"Bukan hanya soal Erling Haaland atau Martin Odegaard, tetapi jauh lebih dari itu. Mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa serta berasal dari negara yang memiliki dorongan kuat untuk terus berkembang," kata Klinsmann, dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (9/7).

Norwegia baru memainkan Piala Dunia sebanyak empat kali, termasuk tahun ini, namun pencapaian terbaik mereka hanya mencapai 16 besar dalam dua edisi berbeda, yaitu tahun 1938 dan tahun 1998, yang menjadi Piala Dunia terakhir mereka sebelum tahun ini.

Kini, rekor itu pecah setelah pada tahun ini tim berjuluk Lovene itu mencapai babak perempat final selepas menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1, dengan Haaland menjadi bintangnya karena mencetak dua gol.

Dua gol itu menempatkan Haaland di persaingan jajaran top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan tujuh gol, hanya kalah satu gol dari Lionel Messi yang baru saja membawa Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar.

Di perempat final, mimpi mereka untuk menajamkan rekor di Piala Dunia akan diuji oleh Inggris pada Minggu (12/7) 04.00 WIB di Stadion Miami, Amerika Serikat (AS).