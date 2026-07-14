Jules Kounde Pastikan Timnas Prancis Tak Biarkan Spanyol  Kuasai Penguasaan Bola di Piala Dunia 2026

Bek timnas Prancis Jules Kounde. (Jules Kounde)
JawaPos.com - Jules Kounde mengantongi kekuatan tim nasional Spanyol saat menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.
Menurut Jules Kounde, timnas Spanyol punya keunggulan dalam permainan kolektif. Untuk itu, bek 27 tahun tersebut ingin timnas Prancis tidak membiarkan lawannya punya penguasaan bola lebih lama.
Jika Spanyol dibiarkan menguasai bola lebih lama maka akan merugikan timnas Prancis. Dengan hal tersebut, Jules Kounde mengatakan bahwa La Furia Roja bakal membuat timnya kelelahan.
"Kekuatan Spanyol adalah permainan kolektif mereka, penguasaan bola mereka. Kami memiliki gaya bermain yang sedikit berbeda, berdasarkan transisi, meskipun kami ingin menguasai bola untuk membuat mereka melakukan kesalahan. Melawan Spanyol, Anda tidak bisa membiarkan mereka menguasai bola selama 90 menit karena pada akhirnya mereka akan menemukan ruang dan membuat Anda kelelahan," kata Jules Kounde yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (14/7).
Saat bertemu dengan awak media, Kounde juga dimintai pendapatnya tentang komentar Lamine Yamal. Sebelumnya, pemain Barcelona tersebut mengatakan bahwa timnas Prancis harus takut kepada Spanyol.
"Jika mereka harus takut pada siapa pun, itu adalah kami. Kami adalah tim yang menyingkirkan mereka (di Euro 2024). Kami adalah dua tim papan atas di dunia, bagi saya dua yang terbaik, dan kami tidak takut," ucap Lamine Yamal.
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Tentang komentar rekan setimnya di Barcelona tersebut, Kounde merasa Yamal tidak sedang tidak menghargai Prancis. Dia merasa itu adalah komentar untuk menunjukkan kepercayaan diri.
"Kami sama sekali tidak merasa tidak dihargai. Saya mengenal Lamine dengan sangat baik, dan ini menunjukkan kepercayaan diri dan motivasi tambahan baginya," pungkas Kounde.
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