Legenda Timnas Jerman Prediksi Cristiano Ronaldo Bersama Portugal Akan Memenangkan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo telah memenangkan hampir seluruh gelar bergengsi yang bisa diraih dalam dunia sepak bola. Ia memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan internasional terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak di level tim nasional.

Namun di antara semua pencapaian luar biasanya, masih ada satu trofi yang belum pernah berhasil ia sentuh: Piala Dunia.

Menjelang Piala Dunia 2026, peluang Ronaldo untuk akhirnya melengkapi koleksi gelarnya kembali menjadi bahan perbincangan. Bahkan, legenda Timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, meyakini Portugal memiliki peluang besar untuk keluar sebagai juara.

Klinsmann melihat ada kemiripan antara Portugal saat ini dengan Argentina ketika menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

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Klinsmann Lihat Portugal Mirip Argentina Era Messi Melansir Miami Herald, menurut Klinsmann, seluruh pemain Portugal saat ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membantu Ronaldo meraih trofi terbesar dalam kariernya.

"Dua favorit saya adalah Portugal karena saya melihat sedikit kesamaan dengan Argentina di Qatar, di mana semua orang bermain untuk Messi. Di Portugal, semua orang bermain untuk Ronaldo."

Mantan striker Jerman itu juga menilai Portugal memiliki kualitas yang sangat lengkap di semua lini.

"Cristiano sepenuhnya didukung oleh tim yang luar biasa ini. Ini adalah tim berkualitas luar biasa dengan pelatih yang sangat, sangat bagus, Roberto Martinez."