Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Les Bleus Selangkah Lagi ke Semifinal Kalahkan Singa Atlas

Prediksi skor Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026. Les Bleus diunggulkan lolos ke semifinal meski Maroko siap beri perlawanan sengit di Boston. (Dok. FIFA)
JawaPos.com — Prancis berpeluang besar mengamankan tiket semifinal saat menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB.
Duel yang disiarkan langsung TVRI, TVRI Sport, FolaPlay, dan MaxStream ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan di fase gugur.
Pertemuan ini menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, Les Bleus menang 2-0 atas Singa Atlas untuk melaju ke final.
Kini situasinya berbeda karena Maroko datang dengan skuad yang lebih matang dan penuh kepercayaan diri. Wakil Afrika tersebut ingin membalas kekalahan sekaligus melanjutkan kisah impresif mereka di panggung dunia.
Prancis tetap menjadi salah satu favorit juara berkat performa yang sangat konsisten sepanjang turnamen.
Tim asuhan Didier Deschamps menyapu bersih lima pertandingan terakhir dengan produktivitas tinggi dan pertahanan yang solid.
Lini depan menjadi senjata utama Les Bleus musim ini. Kehadiran Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola membuat serangan Prancis sulit diprediksi karena mampu menyerang dari berbagai sisi.
Namun, Prancis kemungkinan kehilangan Aurelien Tchouameni yang masih menjalani pemulihan cedera paha.
Absennya gelandang bertahan tersebut dapat memengaruhi keseimbangan lini tengah saat menghadapi permainan agresif Maroko.
Baca Juga:Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Opta Klaim Les Bleus Menang 60,9 Persen, Singa Atlas Pincang Tanpa Ismael Saibari
Maroko kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim paling tangguh di Piala Dunia 2026.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah