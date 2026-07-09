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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 22.25 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Les Bleus Selangkah Lagi ke Semifinal Kalahkan Singa Atlas

Prediksi skor Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026. Les Bleus diunggulkan lolos ke semifinal meski Maroko siap beri perlawanan sengit di Boston. (Dok. FIFA) - Image

Prediksi skor Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026. Les Bleus diunggulkan lolos ke semifinal meski Maroko siap beri perlawanan sengit di Boston. (Dok. FIFA)

JawaPos.com — Prancis berpeluang besar mengamankan tiket semifinal saat menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Duel yang disiarkan langsung TVRI, TVRI Sport, FolaPlay, dan MaxStream ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan di fase gugur.

Akankah Prancis Kembali Menghentikan Maroko?

Pertemuan ini menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, Les Bleus menang 2-0 atas Singa Atlas untuk melaju ke final.

Kini situasinya berbeda karena Maroko datang dengan skuad yang lebih matang dan penuh kepercayaan diri. Wakil Afrika tersebut ingin membalas kekalahan sekaligus melanjutkan kisah impresif mereka di panggung dunia.

Prancis tetap menjadi salah satu favorit juara berkat performa yang sangat konsisten sepanjang turnamen.

Tim asuhan Didier Deschamps menyapu bersih lima pertandingan terakhir dengan produktivitas tinggi dan pertahanan yang solid.

Lini depan menjadi senjata utama Les Bleus musim ini. Kehadiran Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola membuat serangan Prancis sulit diprediksi karena mampu menyerang dari berbagai sisi.

Namun, Prancis kemungkinan kehilangan Aurelien Tchouameni yang masih menjalani pemulihan cedera paha.

Absennya gelandang bertahan tersebut dapat memengaruhi keseimbangan lini tengah saat menghadapi permainan agresif Maroko.

Mampukah Maroko Melanjutkan Kejutan?

Maroko kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim paling tangguh di Piala Dunia 2026.

Editor: Hendra
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